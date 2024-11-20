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社會 社會焦點 保障人權

奥客打亂母親大餐！74歲工廠老闆氣到吃血壓藥　1刀穿心刺死他

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲男子不滿租客許久，憤而持刀殺害對方，高院二審仍判刑17年。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市經營鐵工廠的葉姓男子，曾將工廠一隅分租給陳姓男子棲身。但陳男多次酒後鬧事，葉男因此將他趕走，沒想到陳男更因此常常回來鬧事。案發於去年5月母親節前，葉男本想提早吃母親節大餐慶祝，不料陳男又來鬧事。葉男氣不過，一刀殺害陳男。新北地院將陳男判刑17年，案經上訴，高等法院20日的二審仍將陳男判刑17年。可上訴。

判決指出，從事五金加工的葉男（74歲），工廠設立在新北市五股區，他在2021年間曾將工廠的一隅，租給陳男（56歲）窩身。不過陳男經常喝酒鬧事，多次勸阻不聽後，葉男主動將陳男趕走，租約還不滿一年。

被趕走的陳男懷恨在心，經常返回廠房鬧事，葉男不堪其擾。案發於去年5月間，葉男本想找家人共同前往吃母親節大餐，但陳男在傍晚5點多騎著機車，帶著6罐啤酒與檳榔前往廠房。2人在廠房神明廳旁的桌前談話，但陳男不斷以三字經、五字經辱罵，葉男氣到抓起桌上的水果刀說「你再駡得難聽，我真的會刺你。」隨即進房間吃降高血壓的藥物，回到桌前，沒想到陳男竟然回說：「我就是不怕死，那你要怎樣？」轉頭就往自己的機車方向走去。

葉男暴怒，以右手反握水果刀追上，並由上往下朝陳男胸部偏左刺入1刀。陳男因顏面部、心臟、肺動脈幹銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血，緊急送醫急救，但仍在1小時後就宣告不治。警方到場時，葉男自首犯案，被檢警帶回偵訊，最後檢方依照殺人罪嫌，對他提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，合議庭最後認為，雖然葉男承認持刀刺胸，但沒跟死者家屬洽談和解，甚至最後僅願賠償30萬元，顯然並未真誠悔悟，因此不依照自首減刑，判處有期徒刑17年。案件上訴第二審。

高等法院二審於20宣判，高院也認為葉男並無悔悟之心，不予自首減刑；考量一審認定事實、適用法律並無違誤，高院駁回檢辯雙方上訴，維持有期徒刑20年。

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