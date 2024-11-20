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國寶漢寶德逝世10周年　世界宗教博物館紀念特展開幕

▲宗博館紀念特展開幕。（圖／世界宗教博物館提供）

▲展場有影像紀錄、年表，重現漢寶德生前擔任首任館長時的理念與遠見。（圖／世界宗教博物館提供）

記者郭世賢／新北報導

被譽為「台灣現代建築思想啟蒙者」的漢寶德，不只是建築界泰斗，也對文化藝術界及博物館界影響深遠，世界宗教博物館為紀念首任館長逝世10周年，即日起至12月29日推出「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」特展，讓觀眾彷彿置身於一座座宗教聖地中，感受宗教建築與信仰的藝術價值，體會信仰帶來的心靈感動。

文化部今年攜手國立歷史博物館、國立自然科學博物館、世界宗教博物館、國立臺南藝術大學漢寶德紀念館、國立臺灣博物館，聯合5館舉辦「漢寶德館長逝世10週年紀念展」，共同追憶這位跨領域的人間國寶。位於新北市永和區的世界宗教博物館規畫這檔特展，結合展場的十大宗教建築模型、影像紀錄、年表，重現漢寶德生前擔任首任館長時的理念與遠見。

▲宗博館紀念特展開幕。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館創辦人心道法師（右5）、首任館長漢寶德（左4）、時任外交部長的簡又新（左5）與2003年參加「虛擬聖境」建築模型展貴賓。（圖／資料照／世界宗教博物館提供）

靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，秉持「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」的理念，歷經十多年籌備，2001年11月9 日正式開館，2002年邀請漢寶德擔任第一任館長，兩人成為至交好友。靈鷲山開山聖殿的字，就是出自漢寶德之手。

「宗教建築是了解一個宗教精神最直接的媒介。」漢寶德提出宗教建築展的構想，作品由塑像藝術家林健成藝術團隊打造，這個區域的展示及燈光由姚仁喜、姚仁恭設計。2003年策畫第一個主題展覽「虛擬聖境：世界宗教建築縮影」，結合宗教精神與建築藝術，藉由模型重現宗教建築的靈魂，闡述教義所構築的超凡「聖境」，大受歡迎，成為宗博館常設展。

▲宗博館紀念特展開幕。（圖／世界宗教博物館提供）

▲「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」特展開幕，由世界宗教博物館觀眾推服組主任王震寰（左1）為博物館理事導覽。（圖／世界宗教博物館提供）

向漢寶德致敬！世界宗教博物館館長馬幼娟表示，這次特展是以漢寶德在宗博館的歲月為經，宗教建築模型展的誕生為緯，希望透過漢先生的視角，讓更多人了解宗教建築的深刻意義，藉由模型展示，觀眾能在輕鬆的氛圍中了解宗教建築如何成為信仰的具象表達，並重新思考信仰的核心價值。

展場的十大宗教建築模型，從哥德式的夏特大教堂到印度教金廟都有，以1比30或1比50的比例細緻呈現，觀眾得以跳脫仰望讚歎的視角，看到建築布局與細節，巧妙的是，模型內部的微縮攝影機將影像投射在銀幕上，模擬進入建築物內部的視角與感官，讓觀眾有進入神殿的身臨其境之感，體會建築藝術與信仰靈魂的交織之美，是一場視覺與心靈的饗宴，更是一份對漢寶德館長的深情紀念。

▲宗博館紀念特展開幕。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館的十大宗教建築模型。（圖／世界宗教博物館提供）

▲宗博館紀念特展開幕。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館自即日起到12月29日推出「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」特展。（圖／世界宗教博物館提供）

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