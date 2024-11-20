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賴清德要陳啓昱出面　台南藍軍痛批：此時切割讓人民更憤怒

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝痛批，台鹽前董事長陳啓昱無保潛逃，賴清德總統忘了爐碴案、光電黑金弊案，都發生在其台南市長任內，這時要切割陳啓昱喊話面對司法，只會讓人民更憤怒。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝痛批，台鹽前董事長陳啓昱無保潛逃，賴清德總統此時要切割陳，只會讓人民更憤怒。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝20日痛批，有潛逃前科的88會館郭哲敏，都能一億交保案，台南鄉親議論紛紛，難怪台鹽前董事長陳啓昱會無保潛逃，賴清德總統忘了爐碴案、盤根錯節的光電黑金弊案，都發生在賴清德台南市長任內，這時要切割陳啓昱，喊話要他面對司法，只會讓人民更憤怒。

蔡育輝說，因賴清德總統擁有國安單位指揮權，司法檢調警政執政權，怎會不知陳啓昱在哪裡？還抓不到人！某周刊都知道陳啓昱在菲律賓，賴政府還要擺唬爛嗎？

蔡育輝痛心指出，賴清德在台南市長時代開始深埋後壁爐碴、學甲爐碴的引線，又因賴清德在行政院長任內，執意要把台南市打造成光電城市，結果綠蟑螂滿天飛，光電黑金盤根錯節，一個爐碴不法所得可以高達21.6億元，非法日暘小二甲光電弊案，不法所得更高達91億元，賴清德總統為何都不知道光電黑金問題已經要侵蝕國本？一直要到來台投資綠能的外商泣訴，來台6年被黑道勒索，找警察也沒用，台灣從根裡爛透，賴清德才被逼得不得不說「政府絕不寬貸」。

蔡育輝表示，原來賴清德政府的喊話是，畫山畫水畫蘭花，是畫唬爛， 88會館郭哲敏，涉及2百多億元的洗錢案，涉及人事遍及民進黨高層和司法檢警調高官，還有潛逃前科，郭哲敏都能1億交保案，民進黨執政還有救嗎？這讓人想起賴清德總統日前的喊話，綠能外商受到地方勢力和黑道勒索，嚴重影響台灣信譽和國際形象，涉案失蹤被通緝的台鹽前董事長陳啓昱，雖已退出民進黨，呼籲陳啓昱他儘速到案說明，請問賴清德總統知道陳啓昱人在哪裡？

蔡育輝怒批，民進黨真的記得愛鄉愛土愛台灣的創黨精神嗎？請問賴清德總統，為何在他擔任台南市長近8年，台南市會演變成一個爐碴光電黑金城市？民進黨更被外界批評為黑金政黨，這時候要畫清跟台鹽前董事長陳啓昱的關係來的及嗎？賴清德總統可能忘了，他雖然是少數總統，可是國家還是民進黨執政，賴總統手握國安單位指揮權，司法檢調警政執政權，怎會不知陳啓昱在哪裡？還抓不到人！某周刊都知道陳啓昱在菲律賓，請賴清德政府不要逃避，不要擺唬爛，否則某周刊都比執政的賴政府強！

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