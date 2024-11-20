國民黨強推翁曉玲版《憲訴法》修法　賴清德關注：弱勢權利將受損

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（20日）中常會邀請律師李荃和、中興大學法律專業學院院長陳信安，以「憲法訴訟法惡修之問題與因應」為題進行專案報告，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德聽取報告後表示，立法院作為憲法機關，在憲政運作上負有「憲法忠誠」之義務，須遵循並努力維繫憲政制度的正常運作，更請民進黨立院黨團守護憲法秩序、保障人民的基本權利，堅守崗位反映律師界及公民社會的意見。

賴清德表示，近期，對於攸關人民權益及憲政運作的《憲法訴訟法》修法，全國律師聯合會及七個地方律師公會發表共同聲明，18個公民團體也齊聚發聲，更有超過300位律師及民眾於上周六發起遊行，表達社會各界對於本次修法的憂慮。因此今天邀請李荃和律師及中興大學法律師陳信安教授，從憲法及法律專業角度來分析，也讓民進黨更進一步了解公民社會的呼籲與訴求。

賴清德指出，2024年的統計指出，憲法法庭每個月至少新收近百或破百件案件數；司法院也說明，目前9成以上的案件都是關於人民權益的聲請案。李荃和律師及陳信安教授也提醒，若國民黨主導《憲法訴訟法》修正草案通過，將可能造成憲法法庭運作在制度、實體、價值、效益面等四大問題。我們尤其關注的是，相對弱勢族群的權利將會受損，導致憲法法庭作為人民權益救濟的最後一道防線無法發揮作用。

賴清德強調，過去司法院大法官曾做出許多重要的解釋判決，例如同性婚姻、隱私權、公務員權益、懲治叛亂條例的解釋，這些大法官解釋都為台灣的人權保障跨出一大步。

賴清德指出，希望全民一起來關心此議題，也呼籲立法院作為憲法機關，在憲政運作上負有「憲法忠誠」之義務，須遵循並努力維繫憲政制度的正常運作，更請民進黨立院黨團同志，守護憲法秩序、保障人民的基本權利，堅守崗位反映律師界及公民社會的意見。