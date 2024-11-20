卓榮泰稱「霸凌案移送檢調」　她提醒別讓謝宜容跑了：陳啓昱是前例

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）



記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員輕生，分署長謝宜容遭爆涉嫌霸凌。行政院長卓榮泰今（20日）鞠躬致歉，他強調「謝宜容將記兩大過並送懲戒，最重將免職，全案將移送檢調單位」。對此，媒體人黃智賢表示，這件事已經是刑事案件，自己看謝宜容等人涉嫌的罪行，恐怕好幾條，只想提醒一下，檢調要先對謝宜容境管，不要讓她跑了，陳啓昱就是前例。

黃智賢表示，別讓「人渣」謝宜容跑了，謝宜容逼死公務員，到現在竟然都不用出面，這件事，已經不是行政跟政治問題，而是刑事案件。

黃智賢質疑，包括11月7日，謝宜容對離世2天的大體，做了什麼事？有沒有涉嫌隱匿命案？竟然叫新北消防局救護車？還讓大體以坐姿坐電梯離去？不蓋白布？對大體做CPR？不用報檢察官相驗？命案現場不用採證封鎖？

黃智賢認為，卓榮泰說全案移送檢調，自己看謝宜容等人涉嫌的罪行，恐怕好幾條。只想提醒一下，檢調要先對謝宜容境管。

最後，黃智賢強調，謝宜容背景何其強硬，不要讓她跑了，陳啓昱就是前例。

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▼陳啟昱涉弊案逃往國外，遭到通緝。（圖／記者林東良翻攝）