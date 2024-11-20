　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義台南頻繁地震「聽到地鳴」　氣象署：正常現象

▲▼嘉義、台南出現地鳴，可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象署）

▲嘉義、台南出現地鳴，可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象署）

記者蔡亞樺／台北報導

近來嘉義、台南地震頻頻，不少民眾在震前聽到地鳴聲，感到心慌。中央氣象署指出，可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象，據美國地質調查局的說明，地鳴聲響有一部分則來自地震等自然現象，尤其是極淺層地震。

氣象署今在臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」解說地鳴與地震關聯，地鳴是一種從地下傳來的低沉聲響，有人描述它像遠處的悶雷聲，也有人形容像重型車輛經過的震動聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，雖然目前在科學上沒有一致的解釋，人們普遍認為地鳴可能是地震波傳播到地表，地震波傳遞的介質從岩石變成了空氣，空氣振動而發出的聲音，因此也有人將地鳴視為地震發生的前兆之一。

「莫急莫慌莫害怕。」氣象署提到，花蓮位處板塊交界，地底下的構造活動比較活躍，發生地震前，當地居民偶爾會聽到類似的聲響，同樣地嘉義、台南出現的地鳴，也可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象。

氣象署指出，根據美國地質調查局說明，多數「地鳴」被視為來自音爆、爆炸、大型車輛經過、施工等人為活動，有一部分則來自地震等自然現象，尤其是極淺層地震。即使聽到低頻的巨響，不一定是地震要來，發生「雷聲大雨點小」的地震也是有可能的。

氣象署強調，不論地震是否伴隨地鳴，地震測站全天候運作中，密切監測台灣各地的地震活動，若監測可能致災的大地震，也會透過大家熟悉的「國家級警報」災防告警系統、電視台推播以及強震即時警報發送警報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／涉霸凌致下屬輕生　謝宜容最新回應：我沒有要辭職
快訊／賈永婕連續道歉12次　求原諒
中華首戰委內瑞拉　運彩不讓分預測有機會奪勝
曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂！打到螢幕笑稱怕被說破壞公物
快訊／陳佩琪被請回
「王葛格你在這裡丟日本嗎？」 吳俊偉初登東蛋朝聖
不只霸凌！　黃國昌爆謝宜容「宴請友人」一餐4萬2全民買單
快訊／不是林昱珉！12強台委大戰先發出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

涉霸凌致下屬輕生 謝宜容最新回應：我沒有要辭職

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

高雄百貨龍頭砸重金晉升貴婦百貨！6層樓全賣精品　3館進度曝光

嘉義台南頻繁地震「聽到地鳴」　氣象署：正常現象

林業署邀地方組「綠鬣蜥移除聯合小組」　周五擬定戰略

東北季風、最強冷空氣下周來襲　北部降溫「體感14度」

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】射手座　11.20～11.26

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

涉霸凌致下屬輕生 謝宜容最新回應：我沒有要辭職

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

高雄百貨龍頭砸重金晉升貴婦百貨！6層樓全賣精品　3館進度曝光

嘉義台南頻繁地震「聽到地鳴」　氣象署：正常現象

林業署邀地方組「綠鬣蜥移除聯合小組」　周五擬定戰略

東北季風、最強冷空氣下周來襲　北部降溫「體感14度」

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.20～11.26

【瑪法達星座運勢】射手座　11.20～11.26

偏鄉牙疼苦等不到醫師　屏東仁和村長：外籍學歷醫補缺口可為解方

學霸才女歌手認愛4個月　又爆「遠距離戀愛」對象曝光！　

無辜被當小王「父子同遭私刑」　逼跪地喝尿再鞭刑...醋夫下場曝

涉霸凌致下屬輕生 謝宜容最新回應：我沒有要辭職

國際IP隨堂考！議員問為何演七龍珠　邱臣遠妙答：因為我沒辦法扮成天竺鼠

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

明審國土計畫法！　12綠委出面再喊話中央「展延上路也是選擇」

古林睿煬轉戰日職火腿　統一獅舉辦歡送會

Infiniti推出「QX60共創概念版」　深紫+玫瑰金配色奢華感Up

川普羞辱林郁婷與台積電　賴清德躲哪去了？

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

生活熱門新聞

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

冬天要來了！　全台明顯降溫時間曝

獻花中華隊爆紅！　華航最正地勤藏跳舞片

快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

不只麥當勞、必勝客！饗食天堂也喊漲

黑浮咖啡爆欠薪　業者曝現況全說了

台北最不會下雨區域傳「龜神坐鎮」　鄭明典曬圖曝原因

外送員詛咒負評者：已有人車禍往生

4縣市大雨！　入秋最強冷空氣下周到

11月下旬「超強運四生肖」

中華隊這屆超威！他讚1人關鍵：幕後大英雄

更多熱門

相關新聞

台南市府團隊視察台南市區鐵路地下化

台南市府團隊視察台南市區鐵路地下化

台南市副市長葉澤山，率台南市交通局長王銘德等人，20日前往台南視察「台南市區鐵路地下化計畫-C212標台南車站地下化工程」，並聽取台南市區鐵路地下化工程簡報。

未婚女馬桶尖叫產女！女嬰沒反應送醫不治

未婚女馬桶尖叫產女！女嬰沒反應送醫不治

林百貨摩登大遊行「台南400 囍事滿載」將熱鬧登場

林百貨摩登大遊行「台南400 囍事滿載」將熱鬧登場

即／日本青森「陸奧灣」5.1地震！深度僅10公里

即／日本青森「陸奧灣」5.1地震！深度僅10公里

台南重大職災人數逐年下降建構友善安全職場

台南重大職災人數逐年下降建構友善安全職場

關鍵字：

地震地鳴嘉義台南專家解析

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

王仁甫女兒18歲了！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面