嘉義台南頻繁地震「聽到地鳴」　氣象署：正常現象

▲嘉義、台南出現地鳴，可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象署）

記者蔡亞樺／台北報導

近來嘉義、台南地震頻頻，不少民眾在震前聽到地鳴聲，感到心慌。中央氣象署指出，可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象，據美國地質調查局的說明，地鳴聲響有一部分則來自地震等自然現象，尤其是極淺層地震。

氣象署今在臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」解說地鳴與地震關聯，地鳴是一種從地下傳來的低沉聲響，有人描述它像遠處的悶雷聲，也有人形容像重型車輛經過的震動聲。

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氣象署表示，雖然目前在科學上沒有一致的解釋，人們普遍認為地鳴可能是地震波傳播到地表，地震波傳遞的介質從岩石變成了空氣，空氣振動而發出的聲音，因此也有人將地鳴視為地震發生的前兆之一。

「莫急莫慌莫害怕。」氣象署提到，花蓮位處板塊交界，地底下的構造活動比較活躍，發生地震前，當地居民偶爾會聽到類似的聲響，同樣地嘉義、台南出現的地鳴，也可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象。

氣象署指出，根據美國地質調查局說明，多數「地鳴」被視為來自音爆、爆炸、大型車輛經過、施工等人為活動，有一部分則來自地震等自然現象，尤其是極淺層地震。即使聽到低頻的巨響，不一定是地震要來，發生「雷聲大雨點小」的地震也是有可能的。

氣象署強調，不論地震是否伴隨地鳴，地震測站全天候運作中，密切監測台灣各地的地震活動，若監測可能致災的大地震，也會透過大家熟悉的「國家級警報」災防告警系統、電視台推播以及強震即時警報發送警報。