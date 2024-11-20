台南市府團隊拜會鐵道局長　視察台南市區鐵路地下化

▲台南市副市長葉澤山，率台南市交通局長王銘德等人，20日前往台南視察「台南市區鐵路地下化計畫-C212標台南車站地下化工程」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市副市長葉澤山，率台南市交通局長王銘德等人，20日前往台南視察「台南市區鐵路地下化計畫-C212標台南車站地下化工程」，並聽取台南市區鐵路地下化工程簡報。

台南市副市長葉澤山等人，並由鐵道局楊正君局長、副局長陳文德、南部工程分局史春華分局長及相關人的陪同下，瞭解台南鐵地下化施工進度，C212標台南車站站體工程施工現況、新舊車站造型、第一階段鐵路下地通車後旅客進出動線規劃等執行情形，在台南市府全力協助及支持下，本計畫已克服文資遺構影響皆已完成移置或現地保存，刻正全面趲趕工進，期許115年底達成通車目標。

台南市區鐵路地下化計畫截至2024年11月底，整體計畫進度已達88.21％，皆已進入施作高峰期。本計畫屬台南市區重大公共建設，未來鐵路地下化後，對於都市縫合、交通改善及都市發展，將翻轉府城都市風貌。

葉澤山副市長期勉施工團隊發揮工程師克服困難勇往直前精神，早日將台南計畫各項工程如期如質完工，並配合市府綠園道建設，預期能夠帶給市民朋友們，對台南都市再生發展、整合都會區交通運輸系統有莫大的助益。