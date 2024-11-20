疾管署也爆主管霸凌　羅一鈞：1周內完成調查「當事人暫不調職」

▲疾管署副署長羅一鈞說明霸凌案。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部疾管署遭爆有土皇帝組長霸凌下屬，疾管署副署長羅一鈞今（20）日下午出面說明，近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但求慎重，署內已成立專案小組，會依照行政院長卓榮泰指示於一周內完成調查，由於霸凌案尚無明確事證，現階段不會對組長現職做處理調動。

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，網友在社群平台於threads貼文爆料，疾管署整備組組長，於112年5月到任後，平日公務疑有對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊等情事，致使人員異動頻繁、單位內部工作量暴增。

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羅一鈞今日下午3點3分出面說明，疾管署當天接獲貼文，檢視近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已於當日決定比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，並依照職場霸凌作業規定之期限（2個月內）儘速完成調查。

隨後行政院長卓榮泰於4點30分針對勞動部案件發表談話，並求各部門、機關，了解內部有沒有職場霸凌情形，若有，一周內完成調查，依法處理。羅一鈞隨後說明，疾管署將依最新指示辦理，於一周內完成調查。

羅一鈞下午說明時強調，霸凌案調查的公信力，會取決於是否有提供足夠安全隱私的環境，讓同仁暢所欲言，要兼顧調查方法與品質還有時效，會尊重外部專家建議，希望盡快有結果。羅也提到，該爆料是否屬實還要查證，由於目前沒有明確事證，現階段不會對組長現職做處理。

疾管署統計，從去年五月至今，整備組平調其他單位6人、調其他機關6人、辭職1人，調職或辭職共13人，調職及辭職率高達37%，高於全署平均（12%），也是該署離職率最高單位。羅一鈞表示，整備組負責新興傳染病、流感疫苗接種，甚至新冠中央流行疫情指揮中心解編後相關收尾，業務相當繁重，針對辭職、調職狀況，也會再調查。

至於國民黨立委陳菁徽指出，該組長曾被檢舉政風案件，質疑為何還能續留組長一職？羅一鈞表示，經向政風單位了解，僅有一案可能相關，是多年前其任職主管的業務組有標案遭廠商針對該業務組（並非針對主管本人）投訴政風及司法單位，經司法機關調查結果查無實證結案，與霸凌無關。

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▲疾病管制署也傳出霸凌事件。（圖／記者洪巧藍攝）