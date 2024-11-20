台電女課長不爽下屬要離職...怒持鐮刀亂砍桌椅洩恨！代價出爐

▲台灣電力公司北區營業處楊姓女課長，不滿員工要離職，竟持鐮刀亂揮砍辦公室桌椅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

近期，勞動部吳姓公務員疑因長期遭上司霸凌，最終選擇輕生，這起悲劇觸動了社會大眾的心。台電北區營業處也傳出一起極端的職場衝突，楊姓女課長不滿李姓女下屬將離職，導致其業務增加，竟趁四下無人持鐮刀朝李員辦公桌椅多處亂砍，以洩私憤，全案經李女提告，士林地院依毀損他人物品罪，處罰金5000元。

判決指出，2023年8月間，台電某組楊姓女課長不滿李姓女員工離職，將導致其業務增加，竟趁下班時間，在無人的辦公室，持鐮刀砍、砸李員的辦公桌椅以及三層辦公鐵櫃洩憤，李員翌日見到辦公桌等物品凹陷、變形不能使用，決定調閱監視器揪出嫌犯。

孰料，一調監視器竟發現是直屬主管做的，她除了向公司相關單位申訴外，依循公司內部管道調查、確認真相等，決定提告。檢方根據訪談紀錄表、訪談綜合報告、監視器錄影錄影畫面截圖、單位刷卡資料等，依毀損他人物品罪起訴楊女。

至於，李員認楊女的衝動行為，同時涉犯恐嚇罪，但檢察官認「持鐮刀行兇」過程中，現場並沒有人及任何文字或相當於惡害通知而使人心生畏懼的物品，認與恐嚇罪要件不符。

法院開庭時，楊女坦承犯行，但未與李女達成和解，審酌她不思理性處理問題，以鐮刀揮砍他人財產權，依毀損他人物品罪，處罰金5000元，如易服勞役，以1000元折抵1日。至於鐮刀未扣案，原因為楊女隨手拿取辦公室他人工具，非他所有，也非違禁物，不得宣告沒收。