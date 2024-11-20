為勞動部霸凌案鞠躬致歉　卓榮泰：謝宜容記兩大過最重免職永不錄用

記者陳家祥／台北報導

勞動力發展署北分署吳姓公務員離世，分署長謝宜容遭爆涉嫌霸凌。除了謝的懲處外，外界也關注勞動部長何佩珊的去留。行政院長卓榮泰今（20日）出面鞠躬致歉，「要再次向不幸過世的勞動部同仁家屬以及國人，表達最深的歉意，對不起大家」。他說，何部長已表示，謝宜容將記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員。

▲行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

卓榮泰說，今天他要用非常沈痛的心情，向不幸過世的勞動部同仁的家屬表達我最高的歉意跟遺憾，稍早勞動部何佩珊部長已經檢討昨日的調查報告，也公開表示幾項重大懲處決定。第一，整個事件中，有重大錯誤的謝宜容分署長記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員。

卓榮泰表示，第二，勞發署長在整個事件中也有重大督導不周責任，記一大過、調離主管現職。兩位副分署長、秘書室主任也會併案處理。

▲卓榮泰針對勞動部職場事件發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）



卓榮泰指出，這事件引起社會極大關注，必須給家屬跟國人同胞真相，全案移送檢調單位，詳細調查、追究責任，給家屬一個公道。

卓榮泰說，他未能即時接住同仁，身為院長我也要表達最高歉意，會來會用最嚴肅態度，要求勞動部最快時間內做出最嚴厲處置向社會交代。

而卓榮泰也要求所有部會跟各級機關首長，徹底全面清查機關內部，不容許再有類似的霸凌行為。至於有若干案件，現在已經被媒體揭露或討論，全部要在一週內完成調查追究責任。

同時，所有機關全面啟動各機關職場防治霸凌作業辦法，就辦法內容，加強對同仁保護、縮短各項調查期間，並且落實執行，迅速回報行政院。再次要求各機關首長，對所屬同仁身心狀況要疼惜、關心，注意工作上的分配。

「內部任何管理絕對不容許有不尊重，辱罵甚至霸凌行為。」卓榮泰強調，他也知道勞動部在內，各部會同仁這段時間都飽受壓力，國家政策還是要落實執行，希望大家做好心理輔導跟建設，未來一同營造合理的職場環境，以這個事件引以為戒，才能讓所有同仁在合理友善環境中，做出貢獻。

最後，卓榮泰也鞠躬表示，「要再次向不幸過世的勞動部同仁家屬以及國人，表達最深的歉意，對不起大家」。針對何佩珊是否有請辭？卓榮泰說，先儘速完成責任追究，至於責任歸屬會再詳細跟他討論。