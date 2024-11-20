勞動部調查霸凌案「菊系查菊系」　朱立倫：等著看監察院如何處理

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部調查勞動力發展署北分署公務員輕生事件，調查結果卻引來更多爭議，外傳分署長謝宜容的靠山就是監察院長陳菊，而調查小組召集人許傳盛過去就是著名的「菊系愛將」，遭批沒有利益迴避。國民黨主席朱立倫今（20日）主持中常會時指出，陳菊、勞動部前部長許銘春還有所謂的「高官」都是出身部長室，就等著看監察院如何處理。

朱立倫感嘆，不管是公務員或基層勞工，都要受到尊重與公平待遇，主管勞工權益的勞動部，竟然發生基層勞工被嚴重霸凌，且不幸有同仁往生。昨天看到很荒謬的場景，一群高官開記者會說，分署長有咆哮、有貶抑、有怒吼，但出發目的是良善的，所以無法證明是霸凌，「請問民進黨、卓榮泰院長、賴清德總統，你們可以接受嗎？」

朱立倫批評，民進黨的高官把基層勞工、基層公務員當成最容易欺負的一塊，這麼明顯的霸凌案件，高官們的結論是無法證明是霸凌，陳菊、許銘春還有所謂的高官，都是出身部長室，他等著看監察院對這起霸凌事件如何處理，「如果再官官相護，證明監察院存在的必要性跟可行性值得存疑了。」

國民黨發言人楊智伃會後也補充，這件事讓人非常心寒，民進黨一直說勞工是心裡面最軟的那一塊，但事實是放任生命逝去。針對何佩珊稍早承認調查報告不妥，楊說，到底是哪裡的錯誤，必須要跟所有民眾交代，包含嚴重基層公務員、勞工在職場上受到的壓力、壓迫，惡意情緒勒索，都應該好好調查，給外界交代。