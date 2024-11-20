馬英九痛斥賴清德「和平之路」是詐術　綠：誰詐欺國人大家很清楚

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德16日出席「今週刊青年論壇」，席間也回答學生「和平之路」問題，相關回應引起前總統馬英九不滿，痛批是用詐術欺騙學生。對此，民進黨今（20日）回應，總統談話已經表示得非常清楚，和平要有理想但不要有妄想，堅持台灣主權、監察中華民國跟中共互不隸屬、加強國防、跟民主國家站在一起，這就是現在所追求的。是誰對中國存有幻想？誰在詐欺國人？大家都看得非常清楚。

賴清德日前被高中生詢問「如何帶領國家走向和平、不戰爭」，賴則反問「簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起，你們支持哪種」，結果第三選項幾乎全場舉手，賴清德則表示，這正是他的和平之路，也獲得學生滿堂彩。

對於賴清德說法，前總統馬英九今痛批，賴清德總統不應該欺騙年輕人，這個題目三個選項，都是可以並行而不排斥的，怎麼可以用詐術欺騙學生？用操縱手法後做出的「民意」，怎能令人相信？

對於馬英九說法，民進黨回應，總統談話已經表示得非常清楚，和平要有理想但不要有妄想，堅持台灣主權、監察中華民國跟中共互不隸屬、加強國防、跟國際上民主國家站在一起，這是現在所追求的。是誰對中國存有幻想？誰在詐欺國人？大家都看得非常清楚。