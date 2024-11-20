挺樑竟被綠民代找黑道恐嚇　當事人淚崩：看到他們把武器藏水溝

▲紀文荃今與母親出面指控，11月20日疑遭綠營基隆市民代僱黑道恐嚇擄人未遂。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案已失敗告終後仍餘波盪漾，國民黨今（20日）召開「罷免增加社會仇恨，罷樑竟有黑道恐嚇番外篇！」記者會，秀出在基隆罷免案後黑道恐嚇的影片，批民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」，要求總統賴清德出面管理，當事人更當場泣不成聲，稱自己每天做惡夢，「看到他們把武器藏水溝，我們很害怕。」

當初積極參與反罷樑的國民黨前基隆市議員候選人紀文荃控訴，11月2日當天自己返回母親住處停車場時，遭遇一車3人想把自己擄走，自己返回車內後,，歹徒還用盡各種言語誘騙下車，並稱「綠色女性政治人物花了20至25萬元價碼，派歹徒來處理我」。

紀文荃表示，罷免謝國樑案投票前夕，自己在臉書攻擊民進黨市議員後，就開始收到很多恐嚇訊息，雙十節開始更有不明人士騷擾自己曾經住處，10月20日母親住處樓下還聚集5位凶神惡煞的人將武器藏匿在水溝被母親看到。

紀文荃質疑，自己11月2日參加友人父親告別式，不是公開行程，但對方卻可以知道他的行蹤與返回時間，是不是一直以來就跟蹤、預謀這件事情？自己曾選市議員都要承擔這樣的恐懼，其他老百姓呢？

紀文荃更點名，整起事件就是某基隆綠營女民代，因沒辦法接受老百姓質疑，仗著有權身分，在光天化日下做出買凶擄人行為。紀文荃說，今天已是2024年11月20日，但這半個月以來自己好像回到壟罩在黑道暴力擄人貪瀆之中的1996年台灣，一夕之間台灣政治倒退28年，請問賴清德允許民進黨政治人物做出買凶擄人的事情？

今天記者會上也播放紀文荃遭威脅時側錄影片，影片中疑似黑道人士表示，「他們說要處理你，大概25至20萬元」，「會找你應該是跟做政治有關係」，「他們這個綠的我也比較不合」等語。

紀母則哭訴稱，以為老百姓選出來的民意代表會保護百姓，但他們有錢有權，「卻花錢找黑道處理我們，我們很害怕」，她看到他們把武器放在水溝，真的很害怕，小朋友每天上學、放學、補習，我們很擔心小朋友的安全，每天都睡不著，晚上都做惡夢。「我們不過是一個小小的老百姓。他們真的太可怕了。」

聽到當事人的控訴，國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」。柳采葳表示，罷免對於民進黨來說，就是政治操作的工具而已；霸凌對民進黨來說，更只是對付政敵的方式，「民進黨打不過你，就直接讓你消失」，民進黨現在就是全台灣的黑道老大，民進黨帶領霸凌，在中央利用他們的權勢，來霸凌、恐嚇全台灣人民。

國民黨桃園市議員凌濤則指出，綠色的權貴正在集體霸凌善良的台灣人，民進黨秘書長林右昌的愛將海科館館長陳素芬霸凌海科館員工，差點走上絕路；基隆民進黨的民意代表輸不起，竟然在罷免結束後，還唆使黑道要欺負善良的基隆人。此外，在勞動部中，陳菊愛將許銘春前部長眼皮底下，北分署前分署長謝宜容長期霸凌基層公務員，導致81個人降調離職，承受不了的基層公務員被霸凌走上絕路，而輕生而倖存下來的善良市民要發不自殺聲明。

國民黨發言人楊智伃呼籲，賴清德應好好正視台灣人民期待的善良與和諧風氣，不要再讓台灣社會繼續亂下去。