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賴清德與學生分享「和平之路」　馬英九轟：怎麼能用詐術欺騙？

▲▼賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

賴清德總統16日出席「今周刊青年論壇」，被高中生詢問「如何帶領國家走向和平、不戰爭」，賴清德反問「簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起，你們支持哪種」，結果第三選項幾乎全場舉手，賴清德則表示，這正是他的和平之路。對此，前總統馬英九今（20日）表示，賴清德總統不應該欺騙年輕人，這個題目三個選項，都是可以並行而不排斥的，怎麼可以用詐術欺騙學生？用操縱手法後做出的「民意」，怎能令人相信？

馬英九表示，賴清德總統日前在台北市出席青年論壇時，有高中學生問如何帶領台灣走向和平、不戰爭？賴總統稱「和平之路有三種，你們支持哪種？第一，簽訂和平協議、第二，接受九二共識、第三，堅持台灣主權和民主陣營站在一起等三種，你們支持哪一種？」，據報載，年輕聽眾幾乎都選擇第三種，賴總統旋即收割，說這正是他的「和平之路」。

馬英九表示，自己看完媒體報導，不禁啞然失笑，凡是在大、中、小學校考試時，出過選擇題的任何老師，都知道不論三個或四個選擇，任何兩個選擇，內容都必須是相互排斥、而不能同時成立的，否則就不能夠成為一個獨立的選擇而納入考題，這是出題基本常識。

馬英九認為，賴總統就這個題目所提三個選項，任何兩個甚至三個都是可以並行而不排斥的。例如「簽訂和平協議」與「接受九二共識」、或「簽訂和平協議」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」、或「接受九二共識」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」。既然任何兩個選項都是可以並存的正確答案，怎麼可以這樣設陷阱讓學生只投第三種呢？

馬英九批評，而且賴總統還扭曲事實與資訊，和平協議與西藏模式是兩回事，九二共識也絕對不是港澳模式；更重要的，是賴總統的「新兩國論」，是徹徹底底的台獨路線，是通往戰爭的道路，根本不是什麼和平之路。賴總統欺騙台灣年輕人，但是這條路卻會帶台灣年輕人上戰場！

馬英九認為，賴總統是一位擁有美國哈佛大學公共衛生碩士學位的知識份子，又從政多年，當過市長與行政院長，現在身為總統，怎麼可以用這種詐術欺騙高中生呢？用這樣操縱手法後做出來的「民意」，又怎能令人相信呢？

最後，馬英九強調，輿論對此評論是「口號治國能換來和平嗎？」已經是相當客氣的批評，其實賴總統所犯的錯誤，簡直就是欺騙青年，要比「口號治國」嚴重多了！

▼前總統馬英九。（圖／資料照）

總統馬英九就職7週年演說。（圖／記者陳明仁攝）

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