王義川稱「見轉播寫中華隊就賭爛」　他酸放火砸鍋：賴清德更賭爛你

▲王義川稱「轉播寫中華隊讓他越看越賭爛」。（圖／翻攝自YouTube／憨川踹共）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽全台矚目，中華隊用精采表現闖進4強。但民進黨政策會執行長王義川卻表示「這幾天看轉播，越看越賭爛，字幕為什麼打「中華隊」？打「台灣隊」會怎樣嗎」，此話一出，引起熱議。對此，媒體人羅旺哲今（20日）表示，王義川的說法，可能讓賴總統更賭爛，這半年規劃國族認同的局，被放火砸鍋，再怎麼笨的人都知道，別跟中華隊過不去。

王義川16日於節目《憨川踹共》談到12強棒球賽，他表示，很多人講「政治歸政治，體育歸體育」，但光這幾天，自己看電視棒球轉播，有時候越看越賭爛！在台灣這個地方打球，字幕為什麼要打「中華隊」？你跟我講為什麼啊？打「台灣隊」是會怎樣嗎？打「台灣隊」不能轉播嗎？球賽是在台灣這邊打欸！為什麼要講「中華隊加油」？為什麼不講「台灣隊加油」？講出「台灣隊」很痛苦嗎？

對此，羅旺哲表示，民進黨喜不喜歡「中華」兩字？這或許本來就不是秘密，只是這段時間，因為賴清德總統的關係，多少讓人覺得，民進黨是不是不一樣了？

羅旺哲表示，回顧這半年，從賴清德總統就職典禮上的兩岸互不隸屬、再到國慶晚會的祖國論，其實跟蔡前總統最大的不同，就是更強調「中華民國」四個字。

羅旺哲指出，當時就讓外界就分析，賴總統要搶走藍營的神主牌「中華民國」，一口氣讓藍營「失去神主牌、失去信仰論述」，更讓不少藍營支持者擔心，如果連賴清德都喊中華民國，那國民黨剩下什麼？

羅旺哲再指，沒想到，一場棒球賽，引爆王義川一句「見中華隊就賭爛」，講得很爽、很有殺氣，但也卻默默像是照妖鏡一樣，鏡子一照，發現民進黨這些日子來，不斷喊的中華民國，讓人充滿疑問。

羅旺哲認為，這樣最尷尬的，無疑是在就職典禮、國慶上，大喊中華民國的賴清德總統。因為這段話，可能打亂了，賴清德總統本來凝聚設定的「國族認同」方向。

羅旺哲說，而這幾天，喊「中華隊」的各界人士，不乏從球迷、球員、演藝圈、甚至藍、綠、白政治人物，都有人用「中華隊」來稱呼我們的國家隊。別懷疑，真的有民進黨民代，在臉書上，或是在媒體訪問時，也講中華隊。

羅旺哲強調，所以，王義川「見中華隊就賭爛」，恐怕讓賴清德總統更賭爛，因為這半年來，規劃好端端的一個局，被王義川放火砸鍋，簡直比澳洲隊的牛棚還可怕。再怎麼笨的人都知道，側翼攻擊「中華隊」就算了，但民進黨千萬別跟中華隊過不去。

最後，羅旺哲補充，根據最新台灣民意基金會民調，賴清德總統聲望是下滑的，顯然大家現在應該關心的是民生經濟跟內政，如果民進黨不把這些事情先做好，整天吵這些政治話題，對民眾來說只會覺得無聊，也無助民進黨民調。

▼總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）