霸凌案何佩珊稱「不算情節最重大」　黃捷：怎樣的悲劇才重大？

▲立委黃捷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，疑涉霸凌的北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處。民進黨立委黃捷批評，勞動部長何佩珊稱此案「不算情節最重大」無法直接停職，「還要發生怎樣的悲劇才重大？」主張霸凌案應重啟調查、更換調查小組召集人，並 將分署長立即停職承擔責任。

黃捷指出，經過媒體揭露及署內同仁的陳情，才讓大家知道，這位謝宜容分署長簡直罄竹難書，而調查報告卻不敢寫出這是霸凌之實，還稱「目的良善」，而何佩珊還稱此案「不算情節最重大」無法直接停職，更是顢頇至極，下屬輕生還不算情節重大，還要發生怎樣的悲劇才重大？

黃捷呼籲，勞動部務必嚴正看待此事，霸凌案應 重啟調查、更換調查小組召集人，並將分署長立即停職承擔責任。台灣數萬個公私企業的員工都在看著，勞動部身為守護勞工的盾，但部內的職場環境卻如此惡劣，極其諷刺，如果連勞動部都帶頭欺負員工，卻沒人敢主持正義，請問以後會有多少公私企業的員工受害？

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