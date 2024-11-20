北分署「2年逃了81人」　劉建國：建置異常流動預警機制

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。勞動部長何佩珊20日赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，民進黨立委劉建國批評，疑涉霸凌的分署長上任後，北分署逃了81人，而且其中有17名是主管職，他要求一個月內完成公務員辭職的系統與人事行政總處調職的系統合併，並盡速建置人員異常流動的預警機制。

劉建國表示，勞發署有人力短缺問題，他在委員會不僅一次提及，也希望部長儘速來爭取補足人力，但從此次事件來講，北分署人員異動狀況，從109年19人、110年12人、111年18人，看起來都是正常的。但112年這位謝分署長上任後，人員異動就突然翻倍到36人，113年更來到45人。也就是這名分署長到任後，北分署逃了81人，而且其中有17名是主管職，同時再看勞發署下的5個分署，人員異動也是北分署異常的高，這樣難怪會人力不足。

劉建國也指出，北分署如此，沒想到勞發署本身也是人員異動異常的單位，光是今年，勞發署就有36人異動，去年112年更是高達65人，其中不乏高階主管職務，所以勞發署整體到底出了什麼問題？會讓同仁一直逃難，寧願降職也要調離開勞發署、北分署？且只有勞發署與北分署而已嗎？勞動部內有沒有其他單位也是如此？

劉建國質詢時也當場要求銓敘部與人事行政總處要建立預警機制，銓敘部回復，目前光是要把公務員辭職的系統與人事行政總處調職的系統合併，從今年6月到現在都還無法整合完成，甚至要到明年才能合併。對此，劉建國喲求一個月內完成系統資料的合併，並盡速建置人員異常流動的預警機制。