　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

登富士山亂象頻傳！靜岡縣擬收登山費　最高每人5000日圓

▲▼富士山初冠雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲靜岡縣政府有意開徵3000日圓以上的入山管理費。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，轄內擁有登山步道的山梨縣政府為遏止亂象已從今年開徵通行費，而意圖倣效的靜岡縣政府也有意開徵3000日圓以上的「入山管理費」。

鑒於往年包括外國人在內的登山客持續增加，山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，已從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及徵收每人2000日圓（約新台幣420元）「通行費」等措施。

日本電視台（Nippon TV）報導，相關人士透露，靜岡縣政府目前正研擬開徵的「入山管理費」有3個收費方案，分別是每人3000日圓、4000日圓及5000日圓。

日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣政府為針對富士山登山亂象進行管制，已確定將向每位登山客開徵3000日圓以上「入山管理費」的政策方向，接下來將基於地方意願在不超過5000日圓的範圍內決定最後開徵金額，預計從下次夏天登山季開徵。

▲▼日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）

不少登山客因短時間攻頂的「彈丸登山」相繼遇難已成問題，山梨縣政府從今年夏天登山季採取向每位登山客開徵2000日圓通行費等管制措施。

但靜岡縣政府今年夏天並未祭出管制措施，與山梨縣之間的政策差異成為課題，讓靜岡縣政府持續針對相關管制措施進行檢討。

在這種情況下，靜岡縣有意廢除現行對登山客開徵非強制性的每人1000日圓入山費，然後統一開徵新的每人3000日圓以上「入山管理費」。

靜岡縣政府接下來將徵詢地方意願與山梨縣政府方面的因應作為等，在不超過5000日圓的範圍內決定具體開徵金額。

富士山4條登山步道中，屬山梨縣境的是吉田口，屬靜岡縣境的有富士宮口、御殿場口及須走口共3條，其中約6成登山客都集中在吉田口。

靜岡縣政府目前規劃在轄內3條登山步道入口的5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）處設置閘門等，其中登山客最多的富士宮口也將從當天下午4時到隔天清晨3時止禁止通行。

靜岡縣政府將向轄內地方政府及相關團體說明目前檢討狀況，預計2025年2月在縣議會提出條例草案，希望能從下一次的夏天登山季開始實施相關管制措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家
泡麵土地公廟爆紅　2女搬整箱+搜刮20碗！廟方氣炸
應援中華隊　「機票飆破6萬」仍瘋搶
勞動部不認霸凌「非輕生直接理由」　她怒轟：邏輯破洞
前小龍女結婚了！朋友一半都不知道
中華隊出發東京「華航正妹獻花」！IG被神出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

登富士山亂象頻傳！靜岡縣擬收登山費　最高每人5000日圓

漢江是哪條漢江？南韓地名「英文標記」不統一　首爾市府出手了

馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問　美媒爆2人飯桌上互嗆

威廉凱特在家！竊賊竟闖城堡偷車　開車撞破安全門逃走

批評金與正！北韓居民憤怒「無知女人懂個屁」　全家人隔天被消失

川普會面「最大加密貨幣交易所」執行長！　討論人事任命

餓到怕！聯合國97輛糧食援助卡車被搶　一進加薩就遇手榴彈攻擊

當街擄人！美13歲女童「突遭恐怖背襲」　一腳踹跑綁匪

女擔心室友曾向警方報警　2周後被發現「屍體塞在冰箱中」

5歲開始寫程式！　俄公司對7歲男童發聘用通知「7年後才報到」

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

登富士山亂象頻傳！靜岡縣擬收登山費　最高每人5000日圓

漢江是哪條漢江？南韓地名「英文標記」不統一　首爾市府出手了

馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問　美媒爆2人飯桌上互嗆

威廉凱特在家！竊賊竟闖城堡偷車　開車撞破安全門逃走

批評金與正！北韓居民憤怒「無知女人懂個屁」　全家人隔天被消失

川普會面「最大加密貨幣交易所」執行長！　討論人事任命

餓到怕！聯合國97輛糧食援助卡車被搶　一進加薩就遇手榴彈攻擊

當街擄人！美13歲女童「突遭恐怖背襲」　一腳踹跑綁匪

女擔心室友曾向警方報警　2周後被發現「屍體塞在冰箱中」

5歲開始寫程式！　俄公司對7歲男童發聘用通知「7年後才報到」

余天驚爆賣掉8間房！親吐從政「殘酷真相」　嘆民進黨：欠我太多

《SCOOL》總決賽倒數　「7選手慘遭淘汰名單曝」史上最多！　

「不匯錢就消失在你的世界」　南投翁匯20萬給女網友遭攔阻

一再復胖？研究：脂肪細胞有記性，瘦了會想肥回去

分署長涉霸凌僅調職　黃國昌：如此「懲處」有認真查？

備詢被問「疑美論」　卓榮泰：不存在也不該被討論

勞動部喊「無法證明霸凌」　醫列3類霸凌：心理、工作負荷都有

強化民眾防災觀念　南消二大厚德紫竹寺搶救演練

川普2.0　國泰世華銀：高債務、強美元「蛇影杯弓」

鴻海破紀錄！豪砸159億　取得高捷Y15聯開宅開發資格

韓國啦啦隊跳正宗三振舞　一旁球迷跟著跳超有戲XD

國際熱門新聞

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

日本隊總教練喊話台灣：冠軍賽再對決

2025全球最安全國家揭曉！

知名廉航申請破產！股票變壁紙

祖母遺留5元紙鈔　收藏家出價1280萬收購

少年借高利貸請女友吃魚　債務滾成2萬還不完

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

24歲單親媽把2幼兒塞烤箱「活活燒死」

美股等「輝達財報」小跌　台積電ADR逆勢收紅

總統帶頭：川普團隊道德崩壞無下限

美女把高壓電當鋼管跳！蜜臀大走光畫面曝光

「4000人斬」富豪猝死！AV嫩妻「上網搜2關鍵字」　遭求處無期

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

川普再提名《福斯新聞》主持人任運輸部長

更多熱門

相關新聞

南韓地名「英文標記」不統一　首爾市出手了

南韓地名「英文標記」不統一　首爾市出手了

漢江是韓半島（朝鮮半島）最具有代表性的河川之一，整條河川將南韓首都首爾切割為江南、江北兩部分。不過，漢江的英文地名標示卻令當地政府非常苦惱，甚至出現兩種名稱混用的情況。對此，首爾市府決定統一使用「Hangang River」做為漢江的英文地名翻譯。

北韓居民怒批金與正「懂個屁」　隔天被消失

北韓居民怒批金與正「懂個屁」　隔天被消失

高科大「墓碑大道」嚇壞新生　校方曝感人原因

高科大「墓碑大道」嚇壞新生　校方曝感人原因

12強棒球賽「哪一場最緊張？」　一票秒答

12強棒球賽「哪一場最緊張？」　一票秒答

「4000人斬」富豪猝死！AV嫩妻「上網搜2關鍵字」　遭求處無期

「4000人斬」富豪猝死！AV嫩妻「上網搜2關鍵字」　遭求處無期

關鍵字：

富士山登山日本靜岡縣日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

12強東京循環賽　中華隊「 3戰全客場」賽程超不利

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面