漢江是哪條漢江？南韓地名「英文標記」不統一　首爾市府出手了

▲首爾漢江夕陽餘暉。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

漢江是韓半島（朝鮮半島）最具有代表性的河川之一，整條河川將南韓首都首爾切割為江南、江北兩部分。不過，漢江的英文地名標示卻令當地政府非常苦惱，甚至出現兩種名稱混用的情況。對此，首爾市府決定統一使用「Hangang River」做為漢江的英文地名翻譯。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，漢江為流經首爾的主要河流，而漢江公園每年所主辦的首爾世界煙火節，更成為向全球宣傳觀光的賣點之一，為了能夠讓外國觀光客更能清楚掌握詳細的地名標記，首爾市府今（19）日發表聲明，決定將漢江的英文標記統一使用「Hangang River」。

以往，漢江擁有2種英文標記方式，一為「Han River」、另一則為「Hangang River」，Han為「漢」、Hangang則為「漢江」的韓文發音音譯。2010年，為了向外國觀光客傳遞正確的地名標記，首爾市府曾針對漢江公園內的設施與宣傳物制定一套統一的地名外語翻譯準則，將漢江的英文標記統一使用Hangang River。

不過，2023年9月由影音串流平台Disney+所上架、由權相佑主演的韓劇《漢江刑警》，其英文標記便使用「Han River Police」，對於首爾市府而言，無疑是使用錯誤的英文標記。

報導指出，其實南韓文化體育觀光部曾經於2020年頒布一套準則，針對自然景觀地名的英文翻譯制定標準，規定地名的韓文全稱須以英文字母標示，後方則再標上稱呼該自然景觀的英文單字，例如漢江為「Hangang River」、漢拏山為「Hallasan Mountain」、寒溪嶺則為「Hangyeryeong Pass」，唯有獨島僅標示「Dokdo」（獨島的韓文發音），後方未再加上Island。

對於地名英文標記的詳細規範，南韓網友們留言評論，「那麼，首爾市的英文要改成Seoul Si City？」、「英文變成漢江江、漢拏山山？」、「首爾車站的英文變成Seoulyuk Station（首爾驛的韓文發音）、仁川機場變成IncheonGonghang Airport（仁川空港的韓文發音）？」

據悉，近年來南韓政府宣布統一更改名稱外語翻譯的知名案例，包括「韓式泡菜」（泡菜）的中文譯名改用「辛奇」（Kimchi，김치），以及2005年時任首爾市長李明博宣布首爾的中文譯名由「漢城」改為「首爾」（Seoul，서울），在韓語固有詞裡具有首都之意。