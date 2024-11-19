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「4000人斬」富豪猝死！AV嫩妻「上網搜2關鍵字」　遭求處無期

▲▼富豪野崎幸助娶AV嫩妻須藤早貴後健康「詭異惡化」。（圖／翻攝自推特）

▲號稱「4000人斬」的富豪與AV女優須藤早貴閃婚，婚後3個月暴斃身亡。（圖／翻攝自推特）

記者邱晟軒／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助於2018年暴斃身亡，震驚全日本，當時25歲的嫩妻須藤早貴被懷疑涉有謀殺重嫌。此案進入最後審判階段，檢方指控須藤早貴曾在網路上搜尋「完美犯罪」、「毒品過量致死」等關鍵字，檢方請求法院判處無期徒刑；須藤早貴則再度主張無罪。

根據日本媒體 NHK 報導，檢方昨（18日）在庭上指出，須藤早貴不但事前在網路上搜尋「完美犯罪」、「毒品過量致死」等字眼，還取得了超過致死劑量的興奮劑。案發當天，她與野崎幸助獨處在家，且有機會在飲食中下藥，「能讓死者服用興奮劑的，只有被告一人」。

檢方進一步表示，野崎生前曾對身邊人士表達「想要離婚」的意圖，而須藤面對離婚可能會失去財產繼承權，因此起了謀財害命的動機。檢方認為，須藤的犯案方式具有高度計畫性，且自案發以來毫無反省之意，因此要求法院判處無期徒刑。

對於檢方的指控，辯方強烈駁斥。他們主張野崎過去時常以「離婚」作為口頭玩笑，並未採取任何實際行動，兩人之間的財務往來也穩定，每月須藤可從野崎處獲得約100萬日圓（約新台幣22萬元），根本沒有殺害動機。

辯方進一步指出，毒品是野崎本人要求須藤代為購買的，而野崎是否自行使用毒品尚無法證明。此外，檢方主張須藤透過飲食方式讓野崎服毒，但並未提出具體方法的證據，且須藤的網路搜索記錄中並無毒品使用方法的相關內容。辯方強調：「檢方未能有效證明須藤與毒品攝入間的直接關聯，應判無罪。」

野崎幸助生前號稱4000人斬，但在跟須藤結婚後健康每況愈下。須藤原本是AV女優，常以素人身分拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約新台幣22萬元）求婚，沒想到才結婚3個月暴斃身亡。

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