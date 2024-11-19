「4000人斬」富豪猝死！AV嫩妻「上網搜2關鍵字」　遭求處無期

▲號稱「4000人斬」的富豪與AV女優須藤早貴閃婚，婚後3個月暴斃身亡。（圖／翻攝自推特）
記者邱晟軒／綜合報導
日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助於2018年暴斃身亡，震驚全日本，當時25歲的嫩妻須藤早貴被懷疑涉有謀殺重嫌。此案進入最後審判階段，檢方指控須藤早貴曾在網路上搜尋「完美犯罪」、「毒品過量致死」等關鍵字，檢方請求法院判處無期徒刑；須藤早貴則再度主張無罪。
根據日本媒體 NHK 報導，檢方昨（18日）在庭上指出，須藤早貴不但事前在網路上搜尋「完美犯罪」、「毒品過量致死」等字眼，還取得了超過致死劑量的興奮劑。案發當天，她與野崎幸助獨處在家，且有機會在飲食中下藥，「能讓死者服用興奮劑的，只有被告一人」。
【夫殺害容疑】"紀州のドン・ファン"元妻に無期懲役を求刑https://t.co/7rw6wvjvjx— ライブドアニュース (@livedoornews) November 18, 2024
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家に覚醒剤を摂取させて急性覚醒剤中毒で殺害したとされる。検察は「不合理な弁解に終始し反省もしていない」と指摘し、無期懲役を求刑。判決は12月2日に言い渡される予定。 pic.twitter.com/s1yIADoM06
檢方進一步表示，野崎生前曾對身邊人士表達「想要離婚」的意圖，而須藤面對離婚可能會失去財產繼承權，因此起了謀財害命的動機。檢方認為，須藤的犯案方式具有高度計畫性，且自案發以來毫無反省之意，因此要求法院判處無期徒刑。
對於檢方的指控，辯方強烈駁斥。他們主張野崎過去時常以「離婚」作為口頭玩笑，並未採取任何實際行動，兩人之間的財務往來也穩定，每月須藤可從野崎處獲得約100萬日圓（約新台幣22萬元），根本沒有殺害動機。
辯方進一步指出，毒品是野崎本人要求須藤代為購買的，而野崎是否自行使用毒品尚無法證明。此外，檢方主張須藤透過飲食方式讓野崎服毒，但並未提出具體方法的證據，且須藤的網路搜索記錄中並無毒品使用方法的相關內容。辯方強調：「檢方未能有效證明須藤與毒品攝入間的直接關聯，應判無罪。」
野崎幸助生前號稱4000人斬，但在跟須藤結婚後健康每況愈下。須藤原本是AV女優，常以素人身分拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約新台幣22萬元）求婚，沒想到才結婚3個月暴斃身亡。
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