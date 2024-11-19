12強棒球賽「哪一場最刺激？」　一票秒答：比打韓國緊張

▲世界12強棒球賽受到高度關注。圖為台韓戰啦啦隊及球迷。（圖／中華棒協提供）

記者曾筠淇／綜合報導

世界12強棒球賽受到高度關注，中華隊以分組第二的成績晉級4強賽。相關話題熱議不斷，就有網友好奇拋問，就目前的賽事來說，大家覺得哪一場讓人看得最緊張呢？貼文曝光後，大票網友直呼「日本打古巴」、「日古毫無懸念」。

有網友在PTT的Baseball板上，以「各位這系列最緊張的是哪一場」為標題發文，提到中華隊這次表現優秀，讓人越看越安心，反倒是日本對上古巴的那場，讓他看得很緊張，大家覺得到目前為止，哪一場賽事最讓人緊張？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，大票網友也直呼，「日本打古巴，比我們打韓國緊張」、「日古，手錶一直警告心率過高」、「日本打古巴，後來都沒看台灣打澳洲了，轉台去看日本打古巴」、「日古戰，日本失誤平手時我真的叫出來」、「日本對古巴，緊張到要噴尿了」、「日古啊，在大巨蛋看球一直盯手機」、「要承認真的是日古，台灣場次反而安穩」、「日古那個劇場這麼大又攸關晉級」、「主要是那時候台灣大幅領先澳洲，結果隔壁日本開搞」。

▲日本隊。（圖／中華棒協提供）

也有網友回應，「第一場韓國吧，滿滿的不確定性」、「分差當然是多明尼加」、「多明尼加，第八、第九局，心臟好痛」、「我覺得打多那場最緊張欸」、「台多戰，比分太接近」、「台多，心臟好痛」、「多多現場看得很緊繃」、「CT的話，是對多多那場」、「多多九下超緊張好嗎」。

日本17日在天母棒球場對上古巴，本來日本一路領先，但第7局因為發生失誤，讓古巴得到2分，第7局打完比數來到6比6，後來到第8局，日本取得超前分，終場7比6險勝，確定晉級複賽。