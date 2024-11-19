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高科大校園「墓碑大道」每年新生都被嚇到　校方曝感人原因

記者許宥孺／高雄報導

高雄科技大學第一校區校園內，有一整排陀圓形石碑，有學生表示，每次行經「墓碑大道」都覺得很恐怖。校方對此表示，這並非墓碑，也沒有在校內埋葬任何人，而是日本311地震時，日方感謝台灣大力捐款，因此撰擬多則詩文作品刻在石碑上展出，展後全數捐給高科大典藏。

▲▼高科大第一校區文學之道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大第一校區校園內立了286塊石碑，每年都引發新生討論。（圖／記者許宥孺翻攝）

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幾乎年年都有新生對於校內的文學石碑提出疑問，有學生曾在社群軟體Dcard提出發問，表示「怪怪的，不覺得有點像墓碑嗎？」學長姐紛紛留言：「屍體埋直立的話應該有辦法塞下4個人」、「「每年都有新生在講欸…學校是不是要立個牌子去介紹一下」、「才疏學淺怎麼看都像墓碑」、「你挖看看，下面有好康的」、「每年都有人講，你是新生膩？」

▲▼高科大第一校區文學之道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大第一校區「文學之道」石碑是由日方捐贈。（圖／記者許宥孺翻攝）

高科大今日澄清，此石碑是因為日本311地震，台灣募集了180多億元的捐款，日本民間發起詩文創作感念，最後捐贈給高科大永久典藏。因為高科大是台灣的科大日文系生員最多的學校，近幾年也收到家飾品牌Nitori旗下的「似鳥國際獎學財團」捐贈獎學金，2021年起每年60萬，今年還提高到100萬元。

當年參與揭幕活動的應日系副教授黃愛玲表示，日本人在逐漸高齡接近退休之後，會慢慢開發一些興趣，詩文創作即是其中一個常見的活動。石碑安置後，迄今仍有多位詩文藝術家以個人或組團方式前來高科大參訪。

▲▼高科大文學之道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼當年創作的詩文藝術家曾到高科大參訪。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高科大文學之道。（圖／記者許宥孺翻攝）

高科大指出，「文學之道」收藏的石碑一共286件，當時由日本「国民 みらい 出版社」(國民未來出版社)自日本全國徵得五千多件詩文作品，最後選出147位作家共286件作品，篆刻於石碑上，形式包含了日本傳統藝術之短歌、俳句、川柳及書法等內容。

▲▼高科大第一校區文學之道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲文學之道被學生戲稱為「墓碑大道」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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