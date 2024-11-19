批評金與正！北韓居民憤怒「無知女人懂個屁」　全家人隔天被消失

▲北韓居民們不滿，金與正經常公開發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著東北亞地方情勢緊張，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正屢次透過談話，譴責南韓空飄氣球、3度派遣無人機入侵首都平壤。不過，金與正發表談話的舉動，卻引來該國居民不滿，怒批「女孩子懂個屁」，隨後2名異議人士卻因此遭到逮捕，就連家人們也消失得無影無蹤。

根據韓媒《朝鮮日報》，居住在北韓黃海南道的消息人士向媒體《Daily NK》透露，自從金與正針對平壤無人機入侵事件發表談話後，海州市有2名市民便公然發表批評平壤當局的言論，當中包括貶損身為女性的金與正，兩人直到被逮的前一天仍聚在一起偷偷討論，豈料談話內容卻被其他居民聽到。

其他居民們向保衛部舉發，導致2名批評金與正的居民遭到保衛部逮捕，「穿裙子的女人在外面拋頭露面，那種噁心的模樣我連看都不想看！女孩子到底懂個什麼，竟然在那邊跟著罵？人民已經過的那麼辛苦了，不是應該要在後方照料國家的經濟狀況嗎？」

兩人針對南北韓緊張情勢升溫表達擔憂，「如果這個國家趕快滅亡，就會爆發戰爭，只要一爆發戰爭，所有人就會全部逃往韓國或中國」。對於平壤當局放棄兩韓統一，兩人則表示，「我國（北韓）居民所有人都把統一視為目標，然而今天國家卻不再追求統一了，國家分裂到只剩一半，我們的希望也跟著消失了。」

兩人發表上述言論後，隔天就遭到保衛部逮捕，就連家人們也跟著消失得無影無蹤，對於當地社會造成巨大衝擊，引發當地居民惶恐不安。消息人士透露，「對於兩個家庭的人突然消失不見，社區居民們無不膽顫心驚，尤其是與他們維持交情的居民，更擔心會遭到牽連。」

報導指出，位於黃海南道的海州市，由於地理位置上靠近南韓，因此當地居民們「覺醒」的速度比較快，從前就有許多人敢於批評時局，然而最近卻接連發生有居民酒後批評時政，遭到保衛部逮捕的事件，因此研判保衛部可能增加派駐當地的情報員數量，加強對於當地的監控。