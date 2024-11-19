關定了！486先生曝「朱學恒跌落神壇」原因：一定還有受害者

▲朱學恒。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，案經上訴，全案14日宣判，朱學恒犯下2個《強制猥褻罪》判處有期徒刑11月。對此，知名團購電商老闆486先生（陳延昶）表示，曾追蹤朱學恒的發文，認為朱學恒會有今天，是因為「少年得志」，以至於整個人飄了。

「朱學恒會有今天的下場，最重要的就是他少年得志」，陳延昶在臉書發文，以前曾經也追蹤朱學恒的發文，朱學恒年輕時因為翻譯書籍而紅了，帶著音響器材到各大學校演講，累積大量粉絲，「老實說我覺得他很聰明」。

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朱學恒成名得早，可惜身邊缺乏真誠的朋友給予中肯意見，導致逐漸迷失，陳延昶表示，「肯定沒有人幫他踩煞車，以至於他飄了，然後犯下了這種噁心下流不要臉的事情」。

陳延昶表示，強摟強吻之後接著當然就是強姦，所謂的有一就有二，他相信這一次被報出的事件極大可能不是第一件，一定還有人忍氣吞聲，「反正朱學恒就跟柯文哲一樣，倒了。」陳延昶感嘆，這社會上總是會有人穿得人模人樣，滿嘴仁義道德，但是滿肚子男盜女娼。

▲朱學恒。（圖／記者劉昌松攝）



一審法院將朱學恒判刑1年2月，案件上訴第二審，高等法院14日宣判，由於朱學恒僅對量刑部分上訴，對案情並不爭執，高院審酌全案後，認為朱一審時否認犯罪，但在高院二審時改口坦承犯罪，另外他也表達和解意願及願意賠償的金額，還自行於網路上張貼公開道歉信；雖然雙方未能調解成立，但高院認為朱犯罪後態度已有所改變，因此予以撤銷改判有期徒刑11月。

但高院也指出，朱學恒在一審審理期間，曾在公開之談話節目中提及鍾沛君，未慮及鍾沛君之心理感受，又對本案的案情於自己所實際經營之公開談話節目中進行評論，即便審酌到他在二審坦承犯行，但高院仍難認他所宣告之刑以暫不執行為適當，故高院不予緩刑之宣告。也就是本案若就此定讞，朱學恒將入獄執行。