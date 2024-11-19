朱學恒強吻鍾沛君調解價碼曝！二審法官認為有誠意　少判3個月

▲朱學恒上訴拿出2百萬想和鍾沛君調解遭拒，不過二審法官認為他態度積極，減輕刑度。（資料照／記者劉昌松攝）

記者郭玗潔／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，朱學恒上訴後積極表達和解意願，調解金從150萬加碼到200萬元，雖遭鍾沛君拒絕，但二審高等法院認為，一審時朱學恒否認犯行，還上節目談及鍾沛君，原本對鍾沒有悔意，但他上訴後已改口認罪並積極調解，態度的轉變也應納入量刑，改判他11月，刑度大減3個月，而朱學恒也在臉書表示不會再上訴。

鍾沛君去年6月間在臉書發文，指稱朱學恒在2022年8月某場餐敘中，在其他友人離開包廂後，竟起身繞過餐桌，毫無預警的抱住她強吻稱「反正妳明天也不會記得。」在她還沒反應過來之際，朱又親了第二下。事發後朱開直播道歉，狡辯說自己當時喝到斷片，完全記不起來了；但擋不住悠悠之口，朱遂向檢方提出「自我告發」，並說「身為公眾人物，當負起所有應負之責任」，全案經台北地院審理，法官認為朱顯現欠缺性別平權意識又毫無悔悟，判刑1年2月。

朱學恒上訴想拚緩刑，表示自己訴訟期間也深受煎熬，對鍾沛君感到很愧疚，為節省司法資源，他願意當庭認罪，希望能從輕處罰，不僅會盡量賠償被害人，也願意捐錢給社會上的弱勢，同時將和鍾沛君的調解金提高到200萬元。

而被害人鍾沛君在高院最後一次審判程序時，曾公開痛批朱學恒跟他的律師仍不斷在提價碼，「我說過我不是商品，請不要用價碼跟錢來羞辱我，這件事關係的是正義跟真相，從來就不是錢的問題。」雙方歷經多次調解，最後仍破局。

▲鍾沛君一度不滿朱學恒想拿錢解決。（資料照／記者林敬旻攝）

二審法官指出，鍾沛君在原審表示「我的工作必須大量接觸陌生人，這些日子非常難熬，每一次只要有人突然靠近我，我就會不由自主的冒出冷汗，案發之後都是如此，我會心跳加快甚至耳鳴」、「有一次我單獨拜訪一位男性長輩，兩人面對面坐著談話，他突然站起來朝我走過來的那一刻，我清楚記得我的太陽穴跳到幾乎爆裂」等語，顯然朱所為已造成她嚴重的心理創傷，而朱在原審審理時不僅否認犯行，還上談話節目中談論政治話題時提及鍾，全然不顧鍾的感受，顯然對她沒有真實的歉意。

二審法官說，朱學恒上訴後坦承犯行，並表示願意賠償鍾沛君150萬元及道歉，鍾沛君則要求先按她所擬的內容道歉，再商討賠償金額，但朱學恒認為道歉內容涉及第3人而無法同意，再度具狀表示願意賠償200萬元，並自行於網路上張貼公開道歉信，後來雙方再次調解，鍾沛君審慎考慮後表示無法接受，因此調解不成立。原審尚未考量到朱認罪並積極調解以彌補受害人的部分為，因此撤銷原判決。

法官認為，從朱學恒在審理時的態度和提出的條件看來，並非對鍾沛君毫無認錯及賠償的誠意，考量他在二審期間的態度轉變，並審酌他無前科、已婚有2名子女等情，改判他11月徒刑。

而朱學恒也在臉書發表回應，「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔，並不會再上訴消耗司法資源」。