快訊／朱學恒「強吻案」二審改判11個月　鍾沛君：審判過程屢屢吃驚

▲台北市議員鍾沛君。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君一審判刑1年2月，案經上訴，高等法院應朱請求多次為雙方進行調解，但都無法取得共識，調解失敗，因此全案14日宣判，朱學恒犯下2個《強制猥褻罪》判處有期徒刑11月。鍾沛君稍早透過聲明回應，知道這場審判是段艱難旅程，而自己期待的是回歸原本人生，希望此後不再受此事干擾。

鍾沛君14日上午發表聲明表示，知道這場審判會是一段艱難的旅程，但過程中的光景，還是屢屢讓她吃驚，「從事發的道歉切結，到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，幻想出一套政治陰謀論，利用自己的直播頻道與特定友好媒體人散播造謠，再到二審又再次髮夾彎全部認罪，最後拿出一張本票」。

鍾沛君提及，審判不是表演舞台，一段演出不受青睞，就改弦更張演出另一套，「我的人生也不是你的劇本，無法在司法上戰勝我，操縱輿論壓倒我，就要我配合參演另一齣和解戲碼」。

鍾沛君指出，感謝一審到二審承審法官們的勞心勞力，感謝律師的專業領路，感謝所有能透露與不能說出來的協助，還有向在審判中所有無端被捲入的人致歉。

最後，鍾沛君強調，「我的期待是回歸原本人生，擁抱最愛的親友家人，專注我最重要的問政與服務，希望此後不再受此事干擾。至於民事庭若獲判賠償，我將依約悉數捐出。正如我在一審之後聲明，如果此案仍有餘波，只願在所有受委屈的靈魂心中，激盪出一點勇氣與希望」。