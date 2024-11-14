「認錯」訴訟策略奏效！朱學恒二審判更輕　法官不給緩刑理由曝

▲朱學恒二審的訴訟策略，順利打動高院法官的心，讓刑度獲得減輕。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，但二審高等法院14日卻改判11月，刑度大減3個月。對於減輕的理由，高院指出，朱男在二審時坦承犯行，並表達和解之意願及願意賠償的金額，還自行於網路上張貼公開道歉信，顯見犯後態度已有改變，因此予以減刑。可見朱學恒採用的「認錯」訴訟策略奏效，打動法官的心。

鍾沛君去年6月間在臉書發文，指稱朱學恒在2022年8月某場餐敘中，在其他友人離開包廂後，竟起身繞過餐桌，毫無預警的抱住她強吻稱「反正妳明天也不會記得。」在她還沒反應過來之際，朱又親了第二下。事發後朱開直播道歉，狡辯說自己當時喝到斷片，完全記不起來了；但擋不住悠悠之口，朱遂向檢方提出「自我告發」，並說「身為公眾人物，當負起所有應負之責任」。檢方去年10月底認定朱2度強吻鍾沛君，涉嫌「強制猥褻罪」嫌，犯罪嫌疑重大，因此提起公訴。

一審法院將朱學恒判刑1年2月，法官還痛批朱身為知名翻譯家與網路直播主，本案不僅採用強暴手段，嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，更在偵、審期間利用經營頻道、社群及向媒體發表言論，形塑鍾是他人指使的「政治打手」、藉此自稱遭「政治迫害」，致使鍾沛君相較其他性侵害案件被害人，須承受更高程度社會關注，以及輿論非議所生精神壓力，造成無法輕易抹滅的心理傷害，朱顯現欠缺性別平權意識、毫無悔悟的態度，應予嚴懲。

案件上訴第二審，高等法院14日宣判。由於朱學恒僅對量刑部分上訴，對案情並不爭執，高院審酌全案後，認為朱一審時否認犯罪，但在高院二審時改口坦承犯罪。另外他也表達和解意願及願意賠償的金額，還自行於網路上張貼公開道歉信；雖然雙方未能調解成立，但高院認為朱犯罪後態度已有所改變，因此予以撤銷改判有期徒刑11月。

但高院也指出，朱學恒在一審審理期間，曾在公開之談話節目中提及鍾沛君，未慮及鍾沛君之心理感受，又對本案的案情於自己所實際經營之公開談話節目中進行評論，即便審酌到他在二審坦承犯行，但高院仍難認他所宣告之刑以暫不執行為適當，故高院不予緩刑之宣告。也就是本案若就此定讞，朱學恒將入獄執行。