快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月

▲朱學恒強吻鍾沛君案，高等法院二審仍將他判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月。案經上訴，高等法院應朱請求，多次為雙方進行調解，但都無法取得共識，調解失敗。全案於14日宣判，高院仍認定朱學恒犯下2個「強制猥褻罪」，判處有期徒刑11月。

本案起源於#Metoo事件發燒後，鍾沛君去年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月於某日本料理店中的餐敘後，等其他朋友離開包廂，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住她強吻，還說「反正妳明天也不會記得。」事發後朱開直播道歉，也狡辯說自己那天喝到斷片，完全記不起來了；但擋不住悠悠之口，朱遂向檢方提出「自我告發」，宣稱自己犯了性騷擾罪嫌，並說「身為公眾人物，當負起所有應負之責任」。

檢方兩度傳喚後，在去年10月底認定朱學恒2度強吻鍾沛君，並非性騷擾，乃是罪責更重的「強制猥褻罪」，犯罪嫌疑重大，因此提起公訴。一審法院審理後，認定朱有罪，判處有期徒刑1年2月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，朱學恒為了躲避媒體，每次均提早半小時到1小時到庭，每次出庭均一身黑衣，面對記者也面無表情，從不回應。此外，高院應朱要求多次召開調解庭，總計共開庭4次，但雙方無法達成共識，調解不成。

本案被害人鍾沛君也在最後一次審判程序時，公開痛批朱學恒跟他的律師仍不斷在提價碼，「我說過我不是商品，請不要用價碼跟錢來羞辱我，這件事關係的是正義跟真相，從來就不是錢的問題。」