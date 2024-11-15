隨便買、隨便放？專家揭「除濕機」3大使用迷思　避免耗電陷阱

▲將除濕機濕度設定在50%至60%，舒適又省電。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／整理報導

台灣氣候潮濕，許多民眾習慣開啟除濕機降低室內濕度，但也擔心機器長時間運作電費暴增，「怎麼做才能有效又省電？」對此，家電達人486先生指出，首先是要破除「買了就好」、「買了不管」、「買了隨便放」三大使用迷思。

迷思一：買了就好

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很多人以為買了除濕機就解決問題，但其實選對機型才是關鍵。每台除濕機都有標示日除濕力，應根據使用空間大小挑選適合機型，否則除濕效果不如預期，電費也會增加。可以經濟部能源署提供的公式「坪數 X 3.3平方公尺 X 0.24公升=每日最大除濕量（L）」作為選購參考。除濕力夠可以在短時間內將室內濕度降低，搭配變頻馬達自動調整轉速，達到更佳的節電效果。

迷思二：買了不管

除濕機最常被忽略的就是濾網！不像空氣清淨機，較少人注意到除濕機也有濾網，需要定期清潔除塵。濾網若積塵過厚造成進風量減少，不僅除濕效果打折、增加能耗，也容易導致機體內部溫度過高損壞。

迷思三：買了隨便放

一般而言，除濕機放在空間中央效果最佳，然而為了不影響生活動線，多數人會移往牆邊或角落，但應與壁面至少保持50公分距離以策安全。使用時記得關上門窗，避免潮濕空氣不斷進入，難以達到指定濕度，除濕機就必須持續高功率運轉，十分耗電。

此外，有些人為了省電，當達到理想濕度就立刻關機，但像近期這種濕度高的季節，除濕機一關，室內濕度很快就會回升，不僅容易發霉，開開關關對控制濕度無益反而耗電。建議選擇通過安全檢測的變頻除濕機，將濕度設定在50%至60%之間並長時間開啟，效果較好。