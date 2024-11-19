中埔警長曾裕景電台宣導防詐　教戰民眾守護荷包

▲▼ 為打擊詐騙 ，對於詐團犯罪手法解析 中埔分局長曾裕景上電台宣導 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



近來詐騙手法不斷推陳出新，投資理財詐騙金額更是屢創新高。嘉義縣警察局中埔分局長曾裕景於昨（18）日前往警廣電臺，以被害人遭受詐騙實際案例進行故事性論述，讓大家身歷其境感受被害人遭騙的狀況，跳脫以往政令式宣導方式。針對常見詐騙犯罪模式逐一拆解，提供對詐騙的防制方法，強化民眾「識詐」、「防詐」意識，守護自身財產安全。



日前根據內政部警政署公布的「打詐儀表板」，掌握全台詐騙案件狀況，前五名詐騙類型依序為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家騙賣家」、「中獎通知」、「假交友」，請民眾務必小心，如接獲陌生號碼來電或要求加好友，應提高警覺，降低遭詐騙風險。



除上述高發詐欺案類外，假冒公務機關詐騙手法近期又死灰復燃，受害族群多為50歲以上之中高年齡層民眾。歹徒先自稱健保局或電信業者來電，誆稱被害人證件遭冒用身分辦理各項文件、請領健保補助、電話費未繳等理由，隨後轉給假檢警處理，對方會要求被害人加LINE作筆錄，並傳送翻拍假司法文書，並以偵查不公開為由，要求不能告知家人，隨後再聽從指示，匯款至對方要求指定帳戶或要求被害人將現金全部提領出來後，直接交給假冒地檢署人員的取款車手而詐取財物。



分局長曾裕景呼籲民眾，類似詐騙手法高發群是年長族群及退休人員。提醒民眾如果聽到「身分遭冒用協助申請資金公證、收取證物款項、等下傳真公文給你、法院幫你保管金錢、監管帳戶」等關鍵字時，立即掛電話及保持冷靜，若遇「加LINE投資群組、面交投資款、誆騙銀行人員匯款目的」等，均屬投資型詐騙態樣，請撥打110或165反詐騙專線求證，慎防遭詐騙。