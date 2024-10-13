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社會 社會焦點 保障人權

太便宜別信！大學生易受騙3種手法　「假網拍」誘惑大

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市刑大日前與台中銀行到大學校園共同舉辦宣導活動。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大透過「165」反詐騙平台分析，大學生族群最容易上當的詐騙手法前3名是「假網拍」、「中獎通知」、「解除分期付款」；刑大日前與台中銀行到大學校園共同舉辦宣導活動，向大學生進行防範詐騙宣導，減少詐騙案件發生。

刑大指出，今年1月至7月的詐騙案件中，仍以假投資詐騙為最大宗，經分析職業與年齡層發現，大學生族群因接觸網路及社群頻率高，詐團易利用當前最新款的3C產品、限量球鞋或熱門演唱會門票等吸引學子，再以明顯低於市價的價格引誘下單，進而要求LINE或Messenger私下交易，等被害人匯款後卻不出貨並失去聯繫。

刑大說，台中銀行於本月7日與台中市刑大，至國立台中教育大學舉辦「防詐先鋒，青春不踩雷」活動，當天由台中銀行科長及台中市刑大警務員邱文俊擔任防詐導師，針對近期大學生常遭受的詐騙手法、案例進行宣導，讓學生在進入社會前，建立正確防詐觀念，也能讓學生將近期詐騙資訊分享給家中長輩或朋友。

警方提醒，如接獲疑似詐騙電話、語音或手機簡訊、LINE群組訊息，應立即報警或撥打165反詐騙專線求證，切勿輕易提供個人資料予不明人士或依他人指示提匯款或轉帳，全民共同成為最佳的防詐守門員。

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