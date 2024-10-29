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嘉縣警局長電台宣導反詐騙　提防「假投資高獲利」

▲▼ 嘉縣警局長親自現聲 攜手警廣暢談識詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警局長李權哲(圖左4)上電台暢談識詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為提升民眾防詐的觀念，局長李權哲特別親自至警察廣播電臺臺南分臺，以被害人遭受詐騙真實案例，進行故事性論述，以沉浸式的方式讓民眾身歷其境感受遭詐狀況，跳脫以往政令式宣導方式，加深民眾記憶，提升民眾識詐觀念。

▲▼ 嘉縣警局長親自現聲 攜手警廣暢談識詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

李權哲指出，詐騙集團常假冒商界、投資界名人，在臉書(facebook)等社交網站散布假投資廣告，以股票、虛擬貨幣「高獲利」、「低風險」等話術，吸引用戶點擊加入「投資群組」，而群組內其他由詐騙集團創立的假帳號，以曬單、炫富等敲邊鼓方式引誘不知情民眾進場投資，下載其提供的假投資APP，並依指示操作，利用現金、匯款、購買虛擬貨幣等方式儲值金錢，當被害人要獲利了結時則以「須補足金額」、「手續費」、「帳戶凍結」等理由拖延，要求被害人再次提供儲值金錢，並派出假冒「投資公司外派專員」、「虛擬幣商」的車手向被害人面交收取金錢，也會慫恿民眾購買黃金、貸款、虛擬貨幣等方式進行詐騙，直至被害人無法再提供金錢後，詐騙集團便直接封鎖神隱，始驚覺遭詐騙報案，請勿輕易受騙。

▲▼ 嘉縣警局長親自現聲 攜手警廣暢談識詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

根據內政部警政署公布的「打詐儀表板」，全國詐騙案件手法前五名依序為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家騙賣家」、「假交友投資」、「中獎通知」，另外本縣113年7至9月份發生詐欺案件計有891件，財損達新臺幣5億396萬元，其中亦以假投資案件財損2億7,887萬元（占55％）最為嚴重。

嘉義縣警察局提醒民眾，投資應循正當合法管道，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」、「加LINE群組」必定有詐，有疑慮請撥打165反詐騙專線或撥打110報案，未來本局除持續查緝詐欺犯罪外，亦將透過實體及網路等管道，加強識詐宣導力道，降低詐騙犯罪發生！

 
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