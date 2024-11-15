「我是你國中學長」女幫辦簽證被騙310萬　警衝高鐵逮車手

▲ 詐團假冒民眾國中學長約面交，中埔警高鐵站埋伏逮詐騙女車手 。（圖／中埔分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



日前一名58歲林姓婦人向嘉義縣中埔分局三和派出所報案，指稱疑似遭到詐騙，經了解林婦在臉書社群認識一名自稱為昔日國中學長，並互加LINE好友。對方佯稱目前在國外工作，因簽證卡關無法返台，需要林婦先代為向某海外國際組織支付相關費用，始可協助返台。故陸續多次交付現金給該詐騙集團成員，損失約新臺幣310萬元。後因林婦再次向家人借錢欲交付給詐騙集團，經家人告知始驚覺發現遭騙，進而向警方報案。

警方獲報後立即組成專案小組，於昨（12）日下午趁林婦在嘉義高鐵站面交現金新臺幣202萬元時，當場逮捕1名詐騙女姓車手，並起獲詐騙相關證件等證物。警詢後依涉犯詐欺罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。警方將持續擴大調查，積極向上溯源，全力打擊詐騙集團。

中埔分局分局長曾裕景呼籲，詐騙集團多利用人性的弱點，有愛情、親情、投資獲利及求職等類型。要避免受騙，除不心存貪念外，遇事要遵行「停」、「聽」、「看」守則，勿急、勿躁、多思考，使可避免被騙及財物損失。面對千變萬化的新興詐騙犯罪，有賴民眾提高「識詐」意識，提醒大家碰到類似狀況時，應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢，相信一定可以避免許多錯誤與損失。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。