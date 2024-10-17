台3線「阿婆彎」又出事！20歲重機男自摔肩膀骨折　擬增設測速照相

▲▼ 台三線中埔至大埔路段為玩車熱門路段，常見機車失控打滑自摔，中埔警加強取締。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉台3線313.4公里處鄰近知名景點阿婆灣(312公里處)，不少車友喜歡山道競速享受奔馳快感，但失控打滑案例屢見不顯。日前發生1起自撞車禍，警方獲報到場處理，經瞭解是20歲林姓男子獨自騎乘普重機車，途經台3線北往南上山方向行駛至上述路段，彎道騎車失控打滑自摔，造成肩膀骨折，所幸目前並無大礙。

中埔分局表示，統計轄區台3線路段，於今（113）年1-9月份之交通違規舉發件數總計共2,340件，並通報監理環保單位召回檢驗303件。因本轄台3線交通事故頻傳，且曾發生死亡之事故，為降低該路段之肇事發生，除加強重點路段測速違規舉發，持續執行防制台3線交通事故勤務作為，另研議增設測速照相儀器，加強取締汽機車超速違規行為。

中埔分局另表示，統計本轄台3線路段於113年1月1日至10月14日之交通事故發生件數，一、A1交通事故共2件(共2人死亡)。二、A2交通事故共135件(共165人受傷)。三、A3交通事故共62件，也因本轄山區道路狹窄及彎道眾多，請駕駛朋友切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人的路權安全，避免交通事故憾事發生。