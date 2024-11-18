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以色列空襲加薩北部！5層住宅全毀34死　居民悲憤：我們做錯什麼

▲▼ 加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）居民被迫逃離家園。（圖／達志影像／newscom）

▲ 貝特拉希亞居民被迫逃離家園。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列17日空襲加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）一棟5層樓住宅，當地民防機構稱有至少34人死亡，多為婦女及兒童，另有7人受傷，還有數十人仍被困在瓦礫堆下。

綜合BBC及《法新社》，以色列軍方聲稱，他們持續打擊加薩北部包括貝特拉希亞在內的激進份子目標，以防止哈瑪斯重振旗鼓。

據加薩走廊民防部門，除了貝特拉希亞以外，加薩中部3起難民營空襲還造成15人喪生，南部拉法的無人機攻擊則造成5人死亡。

當地民防發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，持續不斷的砲火影響救援行動，救出更多傷者的機會越來越小。貝特拉希亞遭襲的住宅已淪為瓦礫堆，僅剩破損的水泥和扭曲的鋼筋。

一名男子受訪表示，他的家人就住在被毀的大樓裡，他自己則住在其他地方，但「我們都感覺死亡近在咫尺，整個地區都在震動」。

以軍則表示，對加薩北部的攻勢已從賈巴利亞擴展到貝特拉希亞，包括夜間對「當地恐怖份子」的幾次攻擊，且聲稱「一直努力將平民撤出活躍戰區」，但許多居民並不想離開家園。

一名婦女接受BBC訪問時控訴，「我們對你們做了什麼？我們對你們造成什麼傷害了？我們做錯了什麼？我們待的是自己的家裡，為什麼要把我們趕出去？」

過去5周來，以色列在加薩北部的地面攻勢已導致13萬人流離失所。聯合國報告顯示，過去一年內加薩約190萬居民有90%已離開家園，79%領土處於以色列撤離令範圍內，逾4萬3700人喪生。

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