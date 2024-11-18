求交保夢碎！針孔偷拍同居人女兒遭重判9年　變態校長延押2月

▲洗澡偷拍示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國小張姓校長在住家浴室等處裝針孔，偷拍同居女友的16歲女兒長達1年多，直到同居女友的妹妹也搬來住處，才發現天花板通風扇內裝有針孔，立即報警處理，全案經高雄地院審理，認為張姓校長犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪等16罪，重判他徒刑9年；張姓校長羈押期即將屆滿，法院認為他當初曾將偷拍影片的備份隨身碟，藏在校長辦公室的插座內，有隱匿罪行的動機，因此裁定他延押2月。

判決指出，高雄某國小張姓校長從2022年5月到2023年10月間，在自家房間、浴室、客廳等處裝設針孔攝影機，偷拍同居女友16歲女兒的裸露畫面。而後女友的妹妹在今年3月搬來同住，張姓校長見機也想偷拍，他於3月9日時剛在天花板上的通風扇內裝好針孔攝影機和行動電源，隔天女友妹洗澡時就發現針孔，立即將證物取下並報警處理，但警方並未在記憶卡內發現影像，直到同年4月26日持搜索票搜索張姓校長住處和他任職的學校辦公室，才在他電腦主機中找到已被刪除的性影像。

檢方偵辦後，張姓校長坦承犯行，檢察官認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪事證明確，在6月偵結將他提起公訴。張姓校長起訴後仍遭續押，離譜的是，繼任張姓校長的新任校長在整理辦公室時，竟然在插座內發現隨身碟，經報警查扣鑑定後，發現隨身碟內都是張姓校長偷拍的畫面，警方也將相關物證交給檢方。

張姓校長也在審理時辯稱，他只是要看女友有沒有帶其他男人回家，並沒有要偷窺其他人，不過法官認為，女友一切經濟仰賴張姓校長，張又有國小校長的身分權勢，兩人地位顯然不平等，女友也無法制止張男或聲張這件事，而張男大費周章的刪除沒有人在浴室的影像，再將有女友女兒的性影像存放隨身碟內收藏，顯然不只是為了監看女友，認張姓校長犯行事證明確，重判他9年徒刑。

一審宣判後，張男因為從4月底涉案被收押迄今已近7個月，羈押期將滿，他的律師以張的父母年事已高需要張回家照顧，及張男罹患高血壓、巴金森氏症需要治療等主張，聲請交保。

但法官認為，張男從案發後都聲稱已刪除所有偷拍影像檔案，但卻將私密影片備份藏在學校辦公室插座，後來才被新任校長發現，可見他仍有隱匿罪行的意圖，至於罹病的主張，張男經醫開立藥物使用，目前並無生命危險情形，仍有羈押必要性，因此裁定延長羈押2個月。可抗告。