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堅守醫院！加薩醫生拒撤離　遭以色列關押監獄「凌虐致死」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 布爾許（右）遭凌虐致死。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者施婉清開羅17日專電

以色列自去年10月7日遭哈瑪斯突襲至今，對加薩走廊和約旦河西岸地區不斷加重攻擊，並數度要求當地醫院醫護人員撤離。日前以色列人權組織律師透露，加薩知名外科醫生因拒絕撤離而被以色列軍隊關押，並在5月因酷刑傷重死亡。

聯合國稱，以色列藉摧毀加薩醫療保健系統，以對加薩進行更廣泛攻擊。

英國媒體「天空新聞網」（Sky News）15日報導稱，以色列人權組織「HaMoked」人權律師達卡（Nadia Daqqa）告訴天空新聞記者說，位於約旦河西岸，專門關押巴勒斯坦被拘留者的以色列奧弗（Ofer）監獄，今年5月將加薩著名外科醫生布爾許（Adnan Al-Bursh）凌虐毆打致死。

達卡說，奧弗監獄其他囚犯告訴他，布爾許在今年4月被轉送進以酷刑惡名昭彰的奧弗監獄關押。5月某天，以色列獄警先將布爾許扔進監獄院子，一名囚犯將無法站立的布爾許攙扶到一個房間幾分鐘後，房內傳來尖叫聲，接著獄方就宣布布爾許死亡，且未提供死因，也未歸還屍體給家屬。

達卡還說，「自以哈去年開戰後，已有多起像布爾許這樣在監獄被凌虐致死的案件。」

天空新聞指稱，以色列監獄管理局向天空新聞發表聲明，否認管理局應對布爾許之死負責，並強調監獄看守人員具備專業精神。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，布爾許1974年出生於加薩走廊，在歐洲取得醫學學位後返回家鄉擔任骨科醫生近30年，已救治多名遭受以色列轟炸導致傷殘的患者。

去年12月，布爾許在網上發布影片，顯示以色列軍隊如何進攻他工作的西法醫院（Al-Shifa Hospital），以及院內有眾多等候救治的傷民，也斥稱醫院不是哈瑪斯的指揮控制中心。影片還顯示，布爾許和同事一起鏟土，將已罹難的砲轟受害者埋進地底下。

布爾許另有影片顯示，他如何在黑暗中使用手機照明為患者進行手術。布爾許在影片中說，「儘管很痛苦，我們仍堅定不移。」

他拒絕撤離醫院。後來他在印尼醫院被以色列軍隊帶走。

布爾許的醫生同事奧貝德（Mohammad Obeid）流著淚告訴天空新聞記者說，以色列軍隊威脅稱，如果布爾許不投降，他們就要炸毀醫院。

與布爾許一起被拘留在監獄的外科醫生哈穆達（Khaled Hamouda）則對記者稱，布爾許被凌虐嚴重到無法自行如廁。

「金字塔報」今年7月曾報導，加薩南部最大醫院「西法醫院」院長塞爾米亞（Abu Selmia），在去年11月被以色列軍人擄走後關押在監獄內，直到今年7月才被釋放出獄。

塞爾米亞被釋放後告訴媒體記者說，「監獄每天對我們施加各種身體和心理羞辱。而且過去兩個月內，囚犯每天吃的食物不超過一小條麵包。」

「金字塔報」報導，今年10月，聯合國三人委員會發布報告稱，「以色列採行一項政策，藉摧毀加薩醫療保健系統，以對加薩進行更廣泛攻擊。」

報導還說，委員會在報告中表示，「以色列對醫務人員和醫療設施進行無情蓄意襲擊，已犯下戰爭罪和危害人類罪。」委員會也證實，這些對巴勒斯坦被拘留者的虐待制度都是以色列政府直接命令。（編輯：韋樞）

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