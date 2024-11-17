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俄大規模飛彈無人機攻擊！烏多地爆炸1死8傷　波蘭戰機緊急升空

▲▼ 俄羅斯無人機攻擊，烏克蘭尼古拉耶夫住宅遇襲炸毀。（圖／路透）

▲ 俄羅斯派出無人機攻擊，烏克蘭尼古拉耶夫住宅遇襲炸毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯17日發動逾2個月來最大規模飛彈與無人機攻擊，在入冬之際瞄準烏克蘭電力設施，首都基輔等多座城市夜間至清晨發生爆炸，全境響起空襲警報，至少造成1死8傷，鄰國波蘭空軍戰機也緊急升空應對。

根據《基輔獨立報》，烏克蘭當地時間上午6點半至7點15分，基輔發生多起巨大爆炸，克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）、里夫內（Rivne）、伊凡諾-弗蘭基夫斯克（Ivano-Frankivsk）、切爾卡瑟（Cherkasy）、聶伯城、文尼察（Vinnytsia）、克里維里赫（Kryvyi Rih）、敖得薩、札波羅熱及赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi Oblast）也傳出爆炸聲。

▲▼ 烏克蘭發布空襲警報，基輔民眾躲進地鐵站。（圖／路透）

▲ 烏克蘭發布空襲警報，基輔民眾躲進地鐵站。（圖／路透）

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說明，由於無人機殘骸掉落，佩切爾西基區（Pechersk）一棟5層樓住宅的4樓公寓起火，一人受傷住院，一人在現場接受治療。尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaly Kim）則稱有至少一人死亡及6人受傷，包括2名兒童。

俄羅斯近幾月來頻繁對基輔發動無人機攻擊，17日則是2個多月來首度大規模彈襲。烏克蘭空軍於當地清晨6時對全國發布空襲警報，稱包括不同類型巡弋飛彈在內的多枚飛彈正飛越領空，呼籲民眾尋找掩護，並預防性切斷基輔等地電力供應；鄰國波蘭則派出空軍應對。

《路透》報導，北約成員國波蘭武裝部隊作戰指揮部宣布，「因俄羅斯使用巡弋飛彈、彈道飛彈及無人機，對烏克蘭西部物體進行大規模攻擊，波蘭與盟國飛機已開始在我們的領空行動」，動用所有可用部隊與資源，值勤戰機緊急升空，地面防空與雷達偵察系統進入最高警戒狀態。

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