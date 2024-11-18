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農業部擬加碼綠鬣蜥移除費最高800元　力拚明年消滅10萬隻

▲農業部長陳駿季（右）、林業署長林華慶（左）說明綠鬣蜥移除進度。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳駿季（右）、林業署長林華慶（左）說明綠鬣蜥移除進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期台南、高雄、屏東等縣市綠鬣蜥氾濫成災，族群數量估計高達20萬隻，不僅造成嚴重農損，體型巨大的綠鬣蜥也掀起民眾恐慌。立委賴瑞隆等人在立院質詢要求農業部加速移除力道。農業部長陳駿季表示，上周已與各縣市密集開會，擬將移除費用從500元上限提高至800元，近期就會提出年度執行計畫。

立院經濟委員會今審查農業部及所屬單位預算，立委賴瑞隆質詢指出，綠鬣蜥蔓延農業縣市，雲林以南幾乎淪陷，要求農業部立即統籌各縣市政府，加快移除力道、加碼移除費用，才能更有效率移除，目前全台約有20萬隻綠鬣蜥，希望明年至少移除一半。立委洪孟楷則憂心綠鬣蜥往中部、北部移動，要求農業部盡快提出解方。

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陳駿季表示，之前各縣市對綠鬣蜥的移除方式太過保守，農業部上周已與各縣市密集開會，組成綠鬣蜥專案小組，也提供各種移除工具指引給縣市參考，預計年底前就會提出執行計畫，會加快移除力道，朝明年移除10萬隻為目標，至於移除費用目前每隻約250元至500元，未來考慮增加為500至800元。

林業及自然保育署長林華慶補充說明，已提供「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」供各縣市政府參考，可使用移除方式包括長竿套索、陷阱籠具、彈弓魚鏢、高動能空氣槍、原住民自製獵槍、鎮暴槍（漆彈槍）等，其中彈弓魚鏢、高動能空氣槍、原住民自製獵槍或鎮暴槍（漆彈槍）由地方政府考量環境及民眾安全，經核准後使用，農業部也會提供補助經費。

林華慶表示，目前綠鬣蜥移除工作由縣市政府委託專業人員執行，未來也將請現有埃及聖䴉的移除團隊協助，另導入志工制度，經過系列培訓課程後，可以協助相關移除工作。

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