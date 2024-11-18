百萬雞蛋滯銷卻漲價　農業部長：蛋價若有異常將啟動稽查

▲農業部長陳駿季回應蛋價議題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋近2個月來產量過剩逾百萬顆，市場供過於求，蛋價卻連續兩周調漲，消基會質疑蛋價決定缺乏監督機制。農業部長陳駿季今（18日）表示，公會報價是根據產銷供需發布產地跟盤商的價格，不是統一價格，只是參考價，若蛋價有不正常異動，農業部會啟動相關稽查。

立院經濟委員會今審查農業部及所屬單位預算，農業部長陳駿季到場備質詢，會前接受媒體聯訪回應蛋價議題。

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針對消基會日前質疑蛋價決定機制缺乏監督，陳駿季表示，農業部每周都會公布蛋雞投產數量和雞蛋生產數量，蛋農、蛋商都會根據相關數字決定蛋價，而公會發布的蛋價是產地和盤商之間的價格，不見得反映到每個盤商的個別價格，強調蛋價只是參考價，不是統一的價格。

媒體追問由公協會決定蛋價，是否有聯合壟斷之虞？陳駿季表示，若雞蛋有不正常異動情形，農業部會啟動相關人員稽查，包括透過公平會調查，至於是否有壟斷情況，還需要比較詳細的證據。

陳駿季表示，蛋價在冷熱季節交替本來就比較容易受到波動，農業部對蛋價一向尊重市場機制，根據以往經驗，冬天在火鍋、麻油雞等料理帶動下，雞蛋消費力較旺盛，加上蛋農持續自主調節管理，相信蛋價會慢慢持平，農業部也會觀察產業動態安排後續行銷措施。