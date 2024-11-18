立委控農業部媒體宣傳費集中特定媒體　部長：依法招標

▲農業部長陳駿季說明媒體宣傳費。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院經濟委員會今審查農業部114年度所屬單位預算案，立委鄭正鈐指出，中央政府媒體政策及業務宣導費，農業部排名前3高，且農業部舉辦記者會幾乎都是「特定媒體」得標，有6家年年重覆，質疑招標過程有瑕疵。農業部長陳駿季表示，所有招標過程均依政府採購法，但也會檢討讓投標廠商更多元。

立院經濟委員會今審查農業部及所屬單位預算，藍營立委質疑，明年中央政府媒體政策及業務宣導費，總計編列14.9億餘元，其中內政部2.6億元居冠、行政院2.2億元居次，第3名則為農業部1.4億元，

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鄭正鈐指出，雖然農業部明年度編列的預算跟往年差異不大，但農業部是1450網軍的緣起，尤其根據立法院預算中心統計，農業部記者會有6家特定媒體幾乎年年重覆，佔據行銷經費4成以上，且均採限制性招標，讓外界聯想都是找「特定媒體」宣傳，要求農業部應避免採購爭議。

立委張啓楷也說，農業部宣傳費偏重特定媒體，集中在三立、年代、民視、華視等，質疑獨厚特定媒體，有些媒體被列為拒絕往來戶。

陳駿季表示，所有採購過程均根據政府採購法辦理，限制性招標也不會只有一家來投標，經常配合的媒體包括台視、華視、年代、三立、東森、民視、凱擘、中廣等8家，絕對不是只有特定一、兩家，但坦言媒體宣傳就是要多元管道，會再檢討是否可以行銷管道更多元。

陳駿季說明，農業部整體媒體經費跟去年差不多，只多了幾百萬元，而農業部的媒體宣導經費主要是因為農民遍布台灣，除了在國內推廣農產品外，也會加強國外行銷力道，另外還有很多動植物防疫宣導，尤其在機場、港口等嚴防非洲豬瘟等，都需要花很多經費傳達防疫訊息。