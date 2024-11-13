20萬隻綠鬣蜥竄全台　農業部組專案小組：擬用空氣槍移除

▲立委賴瑞隆要求農業部對綠鬣蜥氾濫拿出對策。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期台南、高雄、屏東等縣市綠鬣蜥氾濫成災，造成嚴重農損，立委賴瑞隆今在立院質詢指出，綠鬣蜥成長迅速，體型大的會造成驚擾，現在放任地方捕捉，經費、人力和效率都趕不上繁殖速度，要求農業部拿出對策。農業部長陳駿季表示，全台約有20萬隻綠鬣蜥，將組成綠鬣蜥專案小組，由中央統籌規劃並提出精進捕捉方式。

賴瑞隆表示，綠鬣蜥因繁殖迅速，數量一直暴增，危及農業縣市，目前都是靠地方政府捕捉，但因族群數量龐大，地方還得追加預算處理，光是屏東縣最近就抓了3萬隻，但捕捉仍跟不上繁殖速度，要求農業部立即提出對策，不要等到綠鬣蜥氾濫到無法收拾，希望農業部能提供地方必要協助。

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陳駿季表示，目前已捕捉約20萬隻綠鬣蜥，過去多以捕捉方式，將跟熱區縣市討論使用空氣槍的可行性，會經過一定訓練與講習過程後再執行，藉此提高移除效率，此外，綠鬣蜥會在縣市交界出沒，農業部將成立專案小組，由中央統籌規劃並提供經費。

根據農業部網站，美洲綠鬣蜥是外來入侵種，原產於中南美洲，屬於大型蜥蜴，每次繁殖可產20-70顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，因其挖土的習性可能損害河堤基礎設施，並造成農業、觀光、食物與生物安全威脅，帶來電線短路停電及道路塌陷或堤岸侵蝕等直接經濟損失，亦可能破壞植被並與原生物種競爭，影響本土生態。