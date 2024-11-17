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超強颱風「萬宜」將二度登陸菲律賓！　500萬人提前撤離避難

▲▼菲律賓災民尚未從前幾次颱風中恢復，又將迎來超強颱風萬宜。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓災民的家園尚未從前幾次颱風中復原，又將迎來超強颱風萬宜。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

萬宜颱風16日從菲律賓卡坦端內斯省東部登陸，預計17日下午會再度登陸，目前已經有超過50萬名居民緊急撤離。而當地官員也表示，未來這個數字預計還會上升。萬宜是2周內侵襲菲律賓的第4個颱風，由於路徑更偏南，因此影響範圍將會持續擴大。

日本氣象廳數據顯示，萬宜17日上午9時位於菲律賓東邊海域（北緯15度，東經122.9度），為日本定義的非常強烈颱風，以每小時20公里的速度往西北西方向移動，中心氣壓為935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺，預計17日下午會二度登陸菲律賓，並在晚間離陸。

根據《路透社》報導，菲律賓災難管理部門表示，碧瑤市已有超過50萬人被撤離，而這個數字可能還會繼續上升。另外根據菲律賓官媒PNA報導，北薩馬省也有至少2萬6000人在15日、16日被疏散。

▲▼萬宜颱風。（圖／日本氣象廳）

▲萬宜颱風預計17日下午二度登陸菲律賓。（圖／日本氣象廳）

東薩馬省和薩馬省則提前撤離了1萬8000人，其中包括東薩馬省阿特切區醫院的患者和醫護人員，他們被安置到當地的市政廳避難。

根據氣象資料，萬宜15日風速增強，迅速在24小時內升級為菲律賓定義的「超強颱風」。菲律賓氣象局（PAGASA）也對卡坦端內斯地區發布了最高等級的五號颱風警報，當地進入全面戒備狀態。

卡坦端內斯省長約瑟夫·庫阿表示，颱風過後，當地將需要電力修復隊伍、免費的通訊服務、物資捐助以及社會的關注與幫助，以協助災後重建，因此盼望外界能夠持續支援。

萬宜是2周內第4個侵襲菲律賓的颱風，創下歷史記錄。不同於前3個颱風，萬宜的路徑更偏南，將影響到更多人口密集的地區。根據預測，萬宜將於17日下午再次登陸菲律賓。

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