3個月要到了！討論「延長柯文哲假單」　民眾黨今召開中央委員會

▲民眾黨主席柯文哲「請假3個月」將至，民眾黨中央委員會18日討論延長假單。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭延長羈押禁見至2025年1月4日，儘管民眾黨全黨上下一心挺柯文哲，但柯「請假黨主席3個月」假單將於11月29日到期，成為迫在眉睫的問題。民眾黨上週有中央委員提案，要延長柯文哲請假的天數，並預計今（18）日下午2時召開臨時中央委員會討論，預計會後將有記者會對外說明。

依照民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

柯文哲於8月29日請假黨主席職務3個月，倘若是當天即時生效，那「假單」應於11月29日到期；就在北檢聲請延押柯文哲2個月且獲准的11月1日當天，外界開始討論「代理黨主席」議題，認為柯文哲「無法執行職權」時間將超過11月29日。

而認定柯文哲是不是「無法執行職權」的單位為民眾黨中評會，但中評會11月7日開會時，因為全黨評估柯文哲可能會提抗告，因此最終沒討論到此案，成為待解問題。

不過，民眾黨11月13日召開中央委員會時，據了解，中央委員張凱鈞提案，要延長柯文哲請假黨主席的時限，此議題敏感且意義重大，但當下各個中央委員是視訊開會，為求慎重，因此原訂週三舉辦的中央委員會提前至11月18日下午2時召開，並要求委員們實體參加，而與會者除了中央委員以外，中評會主委李偉華也將列席。

面對「延長柯文哲假單」議題，多名中央委員向《東森新媒體ETtoday》記者表態立場，認為要「繼續准假」、「勢必贊成延期」、「團結支持柯文哲」等；但被問到是要「無限期延長」還是「延長2個月」？各個委員意見不一，僅說就留給開會討論，至少這樣就沒有代理黨主席的問題。

▼民眾黨全黨上下挺柯文哲一人，無論是支持者或黨內「黨中央派」、「蔡壁如派」，現階段都認為應延長柯文哲假單。（資料圖／記者周宸亘攝）