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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／維持柯主席身份　民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」建議案　

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，目前被延長羈押禁見中，預期將持續到明年初。在此時間內，柯文哲請假3個月的期限將屆滿，讓柯在民眾黨內的角色有些「微妙」。考量到維持黨內派系的平衡，相關的討論逐漸收斂為「讓柯繼續請假」維持主席身份，預計下次的中央委員會將做成決議建請柯延長請假時限，但最終會如何發展？仍要視柯本人的態度而定。

柯文哲在今年8月底的政治獻金終場記者會宣布請假3個月後，隔天隨即遭檢廉約談，後續雖一度無保請回，但北檢抗告後柯仍遭羈押至今，與外界「斷聯」，枕邊人陳佩琪都無法聯繫上，遑論黨內公職或主管。

眼看柯文哲的請假期限將在11月28日屆滿，依照黨規，若未繼續請假，黨內勢必要展開「代理黨主席」的討論。由於沒有設置副主席的職務，因此依規定要從現任中央委員中推舉一位代理黨魁職務，並在6個月內進行黨主席補選。

民眾黨人士指出，黨內確實有要「繼續維持集體領導」、「推舉代理黨主席」兩派的爭論。民眾黨發展至今已有不少勢力各據山頭，在黨內都有一定影響力；以聲量、領導能力來看，接下代理主席一職不做黃國昌之外的第二人想，但資深黨員認為黃國昌屬「傭兵」，對他的黨齡、黨內資歷有疑慮。

黨內人士觀察，黨內在誰都不服誰的狀況下，貿然就傾向任何一方恐造成民眾黨四分五裂，而最能夠消弭各方意見、黨內最大公約數的人選，依舊是身陷囹圄的黨主席柯文哲，因此內部希望繼續維持柯請假狀態的討論聲音較大。

若要繼續讓柯文哲維持請假狀態，亦即繼續保有主席身份，「主席大位」誰都不能動，短時間內民眾黨的領導決策圈，仍會以緊急應變小組為主，採用集體領導的方式度過眼前的難關。

黨內人士比喻，「一動不如一靜」，民眾黨就先維持現狀往前走，且目前雖然主席被羈押，但黨務運作尚屬順暢，全黨挺柯戰清白的態勢也相當一致。至於下周的中央委員會會做出何種結論？該人士認為，或許可能會通過決議建請主席延長請假，但最重要的還是柯自己的想法。

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