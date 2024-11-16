時力批黃國昌「時空背景不同」改挺選罷法　轟：顛倒是非無恥政客

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨為防止罷免風潮，下週三立法院內政委員會將排審《選罷法》，除了原有的「連署提供身分證影本」，另也將「提高罷免門檻」。而民眾黨團總召黃國昌過去反對修法連署人交出身分證正反面影本，昨卻改稱「時空背景不同」、「連署的階段應該要加嚴」。對此，時代力量今（16日）痛斥前黨主席黃國昌背棄理念提高罷免門檻，政治人物可以改變立場，但必須自圓其說，不能顛倒是非，黃國昌為了個人利益而損害民主，是顛倒是非的無恥政客。

對於選罷法修正，民眾黨團總召黃國昌今上午受訪時表示，黨團的立場很一致，支持加嚴整個連署的要件跟程序，「但是對於罷免門檻，我們認為在這時候並不適合做更動」，然而黃國昌提出的「在連署階段應該加嚴要求，附上身分證正反面影本」，早在2012年就有國民黨立委提出，並遭到黃國昌強力反對。

時代力量回顧，自2013年起，黃國昌因投入補正公投法、實現直接民權的運動，獲得台灣社會的廣泛支持。當時，若沒有補正公投法、沒有實現直接民權的運動，就沒有今天的黃國昌。

時力指出，黃國昌在2013年強烈譴責國民黨立委謝國樑、江啟臣等人提出的「要求連署人交出身分證正反面影本」的修法提案，認為這將讓「行使直接民權的路變得很困難」。

然而，面對國民黨仍企圖修法提高罷免門檻時，黃國昌竟提出「在連署階段應該加嚴要求，附上身分證正反面影本」，並暗指政黨可能利用戶籍名冊進行抄襲，支持提高罷免門檻的言論，時代力量認為，黃國昌的言論顯示出其立場的完全背離，真是顛倒是非的無恥政客！

時代力量也回顧過去罷免門檻史，長期拒絕調降罷免門檻、在2012年提出要求連署人交出身分證正反面影本的，正是中國國民黨；2016年，公投罷免下修門檻後，大量抄襲名冊釀無效連署的，也是國民黨；2024年，國民黨再次試圖提高罷免門檻，將人民的罷免權關進鳥籠。時代力量說，黃國昌選擇背離當年反對國民黨修法的立場，變相為國民黨提高罷免門檻提案，令人失望。

時代力量重申，數十年來，時空背景並未改變，真正改變的，是黃國昌選擇背叛當初對直接民權的堅持，將其理念拋諸腦後，為了個人利益而損害民主。

時代力量強調，政治人物可以改變立場，但必須自圓其說，不能顛倒是非，為了個人利益而背離理想，終將遭到社會唾棄，並難逃歷史審判；時代力量一貫支持補正公投法、實現直接民權的運動，並且將繼續堅守這一理念，再次對黃國昌的行為，表達最強烈的譴責。