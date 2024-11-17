黃國昌反對更動罷免門檻　王鴻薇：罷免票起碼要比當選票多一票

▲國民黨團副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立院內政委員會本周三改排審《公職人員選舉罷免法》，國民黨團上會期推動調整「選罷法門檻」之修法動作，將再度啟動，據了解，國民黨團祭出內政委員會及不分區藍委甲動，要在當天力阻民進黨立委杯葛議事。面對民眾黨總召黃國昌強調，僅支持加嚴罷免連署的要件跟程序，但對於罷免門檻則認為這時候不適合更動，國民黨立委王鴻薇今（17日）指出，沒有提高25%的門檻，只是要基於票票等值，被罷免票數起碼要比當初當選數多出一票。

週三內政委員會排審的版本之一，為上會期在內政委員會引發朝野衝突的國民黨立委許宇甄版，將修正第七十五條，增加當選一年內不得為罷免之提議與連署，並修正第九十條，罷免的票數要高於當初當選的票數才通過罷免。

王鴻薇強調，內政委員會排審許宇甄提出的《選罷法》修正草案，並沒有提高25%的門檻，而是基於票票等值，讓被罷免的公職人員他的罷免票數，起碼要比他當初的當選數多出一票，這樣才不會變成少數去罷免多數，很多民眾也認為現在的罷免實在是太過浮濫了。

王鴻薇質疑，民進黨一直無所不用其極的攻擊國民黨排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，就是害怕了，到底在怕什麼？是害怕會阻擋民進黨明年要發動的大罷免潮失敗嗎？那要不要去問問社會大眾，到底能夠同意民進黨這樣惡意的政治報復呢？

