賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德16日出席今周刊舉辦的青年論壇，被學生問到「如何解決朝野惡鬥的問題？」賴清德回應，此問題是大哉問，也是社會關切的問題，不容易解，但必須尊重民主，「解方就在民主」。對此，民眾黨立委張啓楷17日批評，賴清德做賊喊抓賊，是誰讓台灣陷入朝野惡鬥？

針對如何解決朝野惡鬥問題，賴清德稱「解方就在民主」且強調政黨攻防時必須遵守憲政體制，張啓楷抨擊，賴清德根本就是「做賊喊捉賊」，「誰讓台灣陷入朝野惡鬥？誰在破壞台灣的民主？誰沒有遵守憲政體制？要解決朝野惡鬥，敬請賴清德先尊重民主以及憲政體制」。

張啓楷表示，賴清德過去擔任台南市長期間，因為李全教賄選案，抵制進入市議會報告、備詢的日子高達232天，當時監察院通過彈劾賴清德，賴竟指責監察院違法濫權、傷害民主，「不進市議會報告、備詢，傷害民主的，難道不是賴清德嗎？怎麼會是監察院？」

張啓楷指出，過去8年民進黨完全執政的時代，立法院淪為行政院「立法局」，由於台灣民眾聰明的選擇，民進黨立委席次從原本的61席減少為51席，國會呈現三黨不過半的局面，國會改革終於出現重大契機。

張啓楷提及，然而賴清德一樣不尊重民主，憲法增修條文第4條第3項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」立法院今年5月28日三讀通過的《立法院職權行使法》，明確規範「聽取總統國情報告」，並在6月21日否決行政院提出的覆議案，總統府卻馬上在6月28日提出聲請釋憲。

張啓楷說，賴清德在競選期間也說要到立法院進行國情報告，選後怎麼會變成跳票總統？尤其賴清德7月13日還說，若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」，豈不是擺明要以街頭抗爭來對抗國會多數？面對朝野衝突，賴清德有展現出跟在野黨溝通協商的誠意嗎？

張啓楷進一步說明，國會的聽證權、調查權，難道不是一個民主國家應有的制度？民進黨以往積極主張國會改革，拿到政權以後，反而說國會改革是國會擴權，最後還讓憲法法庭的判決來箝制台灣民主發展，賴清德根本就是「高喊民主，反民主」。

另外，張啓楷也批評，前台灣金聯董事長施俊吉的任期還未結束，卻突然遭到拔官，只因為「擋人財路」，取代施俊吉的呂政璋不僅完全沒有金融背景，家族還背負農業金庫大筆呆帳，難道只因為是「賴友友」，就可以酬庸至國營事業？這是賴清德所說的「政黨利益不可以置放在人民的利益之上」嗎？