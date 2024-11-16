批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

▲NCC代理主委翁柏宗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀通過NCC組織法第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，NCC委員會只剩下三位委員，無法召開委員會。民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）表示，藍白合謀就是要滅NCC，未來手機買不到、基地台訊號不佳、詐騙集團抓不到，請找藍白負責。《NCC組織法》及《廣電法》是一整套劇本，拖半年不行使NCC人事同意權，光程序委員會就擋了七次，倒是兩次修正《NCC組織法》比什麼都急，要殺NCC的意志堅定。

對於在野陣營修法，吳思瑤表示，政爭不顧民生，癱瘓NCC，讓104項民生業務不能推動，更搞惡意曲解法律，黃國昌、翁曉玲學的法律，全丟到馬桶了嗎？

吳直言，藍白刪除新任委員未到任前的原任延任條款，完全狗屁不通。延任機制是備而不用，是為了業務能無縫接軌，讓組織穩定運作，許多機關都有這樣的制度設計，竟被醜化成「萬年條款」。避免人事空窗最好的方法就是趕快行使同意權，誰惡擋NCC人事，不就是藍白嗎？

至於「法律施行日期，由行政院定之」也被藍白改了，吳思瑤指出，因為立委最大，可以任意超越行政權。任何組織法的訂定修正，都涉及機關業務的調整，需要配套及時間，所以「由行政院定施行日期」是常態慣例，沒有例外，綜觀二級機關組織法12部+11委員會都是這樣規定，中央政府共208個機關法律，都是這樣做。

吳思瑤指出，因為滅NCC很急，金科玉律就被黃國昌、翁曉玲硬改成「立院修法就上路」。這是因人設制，這是毀壞法制。藍白為什麼這麼恨NCC，當然是因為NCC主管通訊傳播業務，過去對「中天」這種一再親中媒體的偏頗報導做出裁罰，成為中國統戰的眼中釘。

吳思瑤直言，說穿了，與其說藍白討厭NCC，根本就是中國仇恨NCC。拔掉了NCC，中天可以更中天，協助中國變台灣的天！不要忘了，羅智強早提出《衛星廣播電視法》修法，拔掉主管機關NCC手上，握有對新聞台生殺大權的關鍵權力，條文還包括明定讓中天新聞台執照期限為永久。

吳思瑤痛批，總統要改選，立委也有任期，中天為什麼可以永遠存在，不受法律規範？太上立院護航太上媒體，幫助中國洗腦輿論，讓中天更中天，這就是藍白真正的政治目的。

