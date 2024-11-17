市售3款薑黃粉再爆含蘇丹紅！進口商在高雄　已售出5714公斤

▲富山食品行、樸仕生技的薑黃粉檢出蘇丹色素。（圖／北市衛生局提供）

記者賴文萱／高雄報導

桃園市抽驗富山食品行及健康樂活生醫的薑黃粉等產品，檢出蘇丹色素一號及四號，原料進口商為高雄市德和貿易有限公司。高雄市衛生局隨即啟動調查，售出5,714公斤，庫存4,225公斤、損耗61公斤並令立即下架回收。

桃園市抽驗全聯販售的健康樂活生醫「生機薑黃粉」（有效日期2026.06.18），檢出蘇丹色素一號及台北市抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026.6.7）、「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026.7.10）檢出蘇丹色素一號和四號，高雄市衛生局接獲通知，即啟動調查。

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▲▼市售3款薑黃粉再爆含蘇丹紅！進口商在高雄，高雄市衛生局稽查，已售出5714公斤。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查該批產品是由高雄市德和貿易公司於今年7月16日自印度進口10,000公斤薑黃粉，截至目前共售出5,714公斤、庫存4,225公斤、損耗61公斤，已命業者立即下架回收。

衛生局呼籲，食品業者倘購買該批產品，應主動停用通報。依食品安全衛生管理法第7條第5項規定:食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關；倘未依規定通報者將依同法第47條規定裁罰3萬以上300萬元以下罰鍰。